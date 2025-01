Assassin’s Creed Mirage - w sieci pojawiały się gameplaye z gry. Szykuje się istny powrót do korzeni serii

Seria Assassin's Creed bardzo zmieniła się od momentu swojego debiutu. Nowsze edycje stawiały na bardziej rozległe światy oraz rozbudowany system postaci. Całość nie przypominała już pierwszych odsłon, a podążała w kierunku rozwoju, który nie zawsze okazywał się trafiony. Wszystkim osobom, którym brakuje klimatu oraz mechanik znanych z dawnych części całej serii, z pewnością spodoba się fakt, że najnowsza odsłona Mirage bardzo do nich nawiązuje.

Premiera najnowszej odsłony serii Assassin's Creed - Mirage - planowana jest na 5 października 2023 roku. Już teraz wiemy jednak, jak będzie wyglądać nadchodząca edycja, albowiem w sieci znalazły się fragmenty rozgrywki.

W ostatnim czasie wiele osób związanych z branżą technologiczną oraz grową otrzymało dostęp do zagrania w Assassin's Creed Mirage. Co prawda rozgrywka była możliwa jedynie poprzez streaming, natomiast większość recenzentów nie zauważyła, aby negatywnie wpłynęło to na odbiór gry lub ich opinię. Jak zapewne wiemy, tym razem wcielimy się w postać ulicznego złodziejaszka Basima, który był postacią drugoplanową w ostatniej odsłonie serii. Z czasem otrzymuje on zadanie od bractwa asasynów, a po jego wykonaniu zostaje stopniowo do nich wprowadzony. Od początku przechodzimy szkolenie pod okiem jednej z nich - Roshan. Dopiero po ukończeniu otrzymujemy dostęp do dodatkowych broni.

Osoby korzystające ze zdalnej sesji miały dostęp do kilku fragmentów rozgrywki, w których mogli przetestować możliwości parkouru, walki oraz innych mechanik. Ten pierwszy nie będzie oferował już tak szerokich możliwości, jak w poprzednich odsłonach - tzn. nie będziemy w stanie wspinać się po wszystkim, co tylko możliwe, a zostaniemy zmuszeni do obrania odpowiednich ścieżek. Parkour ponownie będzie opierał się na skakaniu z krawędzi, natomiast nowością będzie słup, który umożliwi szybsze przemieszczanie się pomiędzy budynkami. Walka z przeciwnikami wydaje się bardziej wymagająca, ponieważ będziemy musieli się dostosować do naszych wrogów - np. atakować od tyłu.

Na dostępność misji nie będziemy narzekać, gdyż od razu na start otrzymamy multum opcji do wyboru. Mimo prostej rozgrywki nie powinniśmy się nudzić, a zwiedzanie kolejnych lokacji będzie ciekawym doświadczeniem. W grze otrzymamy możliwość rozwoju postaci, a same przedmioty także mają swoje dodatkowe statystyki. Assassin's Creed Mirage wyraźnie kumuluje w sobie wszelkie dobre aspekty ze wszystkich części serii i robi z nich dobry użytek. Można dodać, że w grze jest również zaimplementowany system rozpoznawalności - im więcej działań podejmujemy, tym więcej pojawia się w mieście plakatów z obliczem głównego bohatera i tym bardziej inne osoby nas poznają. Odsłona co prawda ma dużo wspólnego z poprzednią częścią (Valhalla), natomiast oferuje sporo mechanik, które nawiązują do samych początków całej serii. Czy to wystarczy, aby gra okazała się hitem? Przekonamy się już niebawem.

