ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White - nowa karta graficzna w eleganckim wydaniu

W ostatnich miesiącach na rynek trafiły dwie nowe karty graficzne od AMD: Radeon RX 7800 XT i Radeon RX 7700 XT. Modele te są obecnie dosyć popularne wśród wielu graczy, jednak firma ASRock postanowiła przypomnieć teraz o innej karcie opartej na architekturze RDNA 3. Popularny producent zaprezentował właśnie nowy wariant Radeona RX 7900 XT, który wyróżnia się efektownym, choć nie do końca nowatorskim systemem chłodzenia.

Nowa karta graficzna ASRocka niewiele różni się od istniejącego już wariantu Phantom Gaming. Całość wygląda bardzo efektownie, aczkolwiek szkoda, że nie pokuszono się o zastosowanie białego laminatu.

ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White to karta graficzna niewiele różniąca się od istniejącego już wariantu Phantom Gaming. Mówimy zatem o 2,8-slotowej jednostce z chłodzeniem z trzema wentylatorami 100 mm, efektownym backplatem, a także potężnym radiatorem z sześcioma rurkami cieplnymi pod białą, gustownie prezentującą się obudową z podświetleniem LED RGB. Szkoda tylko, że producent nie pokusił się o zastosowanie białego laminatu, choć w sumie to nie powinno dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tylko nieliczni decydują się na takie rozwiązanie.

Omawiana karta graficzna bazuje na rdzeniu Navi 31 XT z 84 jednostkami obliczeniowymi, który został firmowo podkręcony do 2450 MHz (Boost). Całość ma do dyspozycji 20 GB pamięci VRAM GDDR6 (320-bit). Układ zawiera dwa standardowe złącza zasilania 8-pin, a na śledziu posiada zestaw portów wideo (3x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1). Wymiary Radeona to 330 x 140 x 57,6 mm, a zatem trzeba mieć na uwadze, że układ nie zmieści się do mniejszych obudów. Firma ASRock nie wspomniała nic o cenie ani dacie dostępności karty, aczkolwiek spodziewamy się, że lada dzień trafi do punktów sprzedaży.

Źródło: ASRock