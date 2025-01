ASRock Radeon RX 550 Low Profile - premiera nowego modelu karty graficznej z wysłużonej generacji Polaris

Układy graficzne z rodziny Polaris mają już swoje lata. Pierwsze karty tego typu pojawiły się na rynku w 2017 roku. Nie przeszkodziło to jednak firmie ASRock we wprowadzeniu nowego modelu GPU, który bazuje na wiekowej architekturze GCN. Wyprodukowany przez nią Radeon RX 550 Low Profile, to bardzo budżetowa propozycja i trudno oczekiwać, żeby odniosła jakikolwiek sukces rynkowy. Może jednak sprawdzić się jako rezerwowa karta graficzna.

ASRock Radeon RX 550 Low Profile to niskoprofilowa karta graficzna z bardzo wysłużonej rodziny Polaris. Układ został wyposażony w zaledwie 4 GB pamięci, co mocno ogranicza jego zastosowanie.

ASRock Radeon RX 550 Low Profile to karta graficzna przeznaczona przede wszystkim do kompaktowych komputerów, w których wydajność ma mniejsze znaczenie. Konstrukcja oferuje zaledwie 4 GB pamięci, która działa w oparciu o szynę 128-bitową. Układ posiada 512 procesorów strumieniowych, zaś maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 1100 MHz. Oczywiście taka specyfikacja jest za słaba do obsługi współczesnych gier (z wyjątkiem niektórych tytułów niezależnych), zatem głównym przeznaczeniem karty będą niewielkich rozmiarów komputery biurowe. Ewentualnie może to też być opcja rezerwowa dla osób, którym zepsuło się główne GPU, a nie posiadają zintegrowanego układu graficznego.

Kartę wyposażono w jedno złącze HDMI 2.0 i jedno gniazdo DisplayPort 1.4. Mowa zatem o obsłudze dwóch monitorów równocześnie. Chłodzenie składa się z dwóch wentylatorów (działających półpasywnie) i, jak wskazuje nazwa, całość ma dosyć kompaktowe wymiary, czyli: 169,58 x 130,89 x 42,05 mm. Niewielka jest też waga, która wynosi 260 g. Nie znamy na razie ceny karty, ale byłoby zaskoczeniem, gdyby w przeliczeniu kosztowała więcej niż 400-450 zł. Znacznie lepszym pomysłem jest obecnie sięgnięcie po bardziej współczesne niskoprofilowe karty graficzne, jak chociażby modele bazujące na architekturze RDNA 2.

Źródło: ASRock, VideoCardz