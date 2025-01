ASRock prezentuje zasilacze ATX 3.1 i PCIe 5.1 o mocy 1650 W oraz karty graficzne Radeon RX 9070 XT na targach CES 2025

ASRock prezentuje na targach CES 2025 pełną gamę zasilaczy, w tym serie zasilaczy Taichi, Phantom Gaming, Steel Legend i Challenger oraz karty graficzne Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT z linii Taichi, Steel Legend i Challenger, mimo iż oficjalnie AMD nie wiele o nich powiedziało na swojej konferencji prasowej. Otrzymamy warianty z konektorem 12v-2x6 oraz zwykłymi 8-pinowymi złączami PCIe. Natomiast nowe PSU mogą pochwalić się certyfikatami Cybenetics.

ASRock zaprezentował nadchodzące karty graficzne Radeon RX 9070 i Radeon RX 9070 XT z niereferencyjnymi układami chłodzenia z serii Taichi, Steel Legend i Challenger. Model z serii Taichi przeszedł niewielkie odświeżenie wizualne – ikony kół zębatych stały się bardziej widoczne dzięki zastosowaniu grafik o wyższym kontraście. Trzy slotowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami wyposażono w przełącznik trybów pracy wydajnościowego i cichego. Obok złącza zasilającego 12v-2x6 znajduje się dodatkowy przełącznik do wyłączania wbudowanego podświetlenia RGB. Warto zaznaczyć, że ASRock w tym modelu postawił na 12-pinowe złącze, zamiast stosowanych przez innych producentów trzech wtyczek 8-pinowych PCIe.

ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend nawiązuje wizualnie do karty ASRock Arc B580 Steel Legend OC, zachowując biały motyw i trzy wentylatory z tworzywa sztucznego. Elementy wizualne wzbogacono o strefy oświetlenia RGB, w tym podświetlenie LED na górnej części osłony, które podkreśla logo serii Steel Legend. Podobnie jak w wyższej serii, karta posiada przełącznik oświetlenia umieszczony obok dwóch 8-pinowych złączy zasilania. Niżej pozycjonowany ASRock Radeon RX 9070 Challenger prezentuje bardziej stonowaną konstrukcję. Wyposażony w nowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami, wyróżnia się pojedynczą listwą oświetleniową RGB w rogu na tle czarno-szarej osłony. Karta z serii Challenger ma również smuklejszy profil w porównaniu z wcześniejszymi modelami tej linii.

ASRock zaprezentował również pełną gamę zasilaczy ATX 3.1 i PCIe 5.1 (konektory 12v-2x6), w których zastosowano wyłącznie japońskie kondensatory i technologie Infineon CoolMOS i SiC SBD. Zgodnie ze specyfikacją są w stanie wytrzymać chwilowe obciążenie w piku na poziomie od 200% do 235%. Zasilacze ASRock Taichi wyróżniają się certyfikatem sprawności 80 Plus Titanium, Cybenetics Titanium oraz Cybenetics LAMBDA A+, co oznacza wysoką efektywność energetyczną oraz bardzo niski poziom generowanego dźwięku. Jednostki te posiadają w pełni modularne okablowanie, w tym dwa natywne przewody z konektorami 12v-2x6 wyposażonymi w czujniki NTC do monitorowania temperatury złączy w czasie rzeczywistym. Zasilacze będą wkrótce dostępne w wersjach o mocy 1650 W i 1300 W, a producent oferuje na nie 10-letnią gwarancję.

Zasilacze z serii Phantom Gaming oferują szeroki wybór wariantów o mocy: 1600 W, 1300 W, 1000 W, 850 W i 750 W. Jednostki te uzyskały certyfikat sprawności 80 Plus Gold oraz, w zależności od wersji, Cybenetics Platinum lub Gold, a także certyfikat akustyczny Cybenetics LAMBDA A. Zasilacze charakteryzują się w pełni modularnym okablowaniem, posiadają dwa natywne złącza 12V-2x6, wyłącznie japońskie kondensatory najwyższej jakości, czujnik NTC monitorujący temperaturę złącza w czasie rzeczywistym oraz 10-letnią gwarancję. Zasilacze z serii Steel Legend będą jako jedyne dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym. Zasilacze mają kompaktowe obudowy o długości 150 mm, w pełni modułowe okablowanie oraz jeden natywny przewód ze złączem 12V-2x6. Modele z tej serii oferują moce 1000 W, 850 W, 750 W i 650 W. Zasilacze uzyskały certyfikaty sprawności 80 Plus Gold, a także, w zależności od wariantu, Cybenetics Platinum lub Gold. Pod względem akustyki jednostki te zostały ocenione certyfikatami Cybenetics LAMBDA A+ / A / A-.

Źródło: ASRock, TechPowerUp