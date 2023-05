ASRock N100M oraz N100DC-ITX - producent zaprezentował dwie nowe płyty główne zintegrowane z procesorem Intel N100

Jeden z największych producentów płyt głównych, jakim jest tajwańskie przedsiębiorstwo ASRock, zaprezentował właśnie nową serię wyposażoną w procesory Intel Alder Lake-N. Modele oznaczone jako N100M oraz N100DC-ITX posiadają na pokładzie energooszczędny procesor Intel N100 wraz ze sporych rozmiarów radiatorem, który zapewnia pasywne, ciche chłodzenie. Każda z nich ma jednak cechę wyróżniającą, która określa jej ostateczne przeznaczenie.

ASRock wprowadza do oferty nową serię płyt głównych z procesorem Intel N100. Dwa nowe modele - N100M oraz N100DC-ITX - ze względu na swoją specyfikację i wymiary mają w sobie spory potencjał do wykorzystania.

ASRock N100M to model, który charakteryzuje się formatem microATX, obecnością portu USB typu C oraz złączem M.2. To ostatnie może nam posłużyć jako miejsce na dodatkowy dysk SSD lub kartę Wi-Fi (dodatkowo na płycie głównej znajdziemy dwa miejsca antenowe). Oba modele wykorzystują moc procesora Intel N100. Jest to jednostka, która wykorzystuje cztery rdzenie Efficient o taktowaniu 3,4 GHz przy poborze mocy plasującym się na poziomie zaledwie 6 W. Jest to więc rozwiązanie, które bardzo oszczędnie zarządza energią. Aby dobrze odprowadzać ciepło, zdecydowano się na umieszczenie wspomnianego pasywnego chłodzenia, w postaci radiatora o dużej powierzchni. Zintegrowany układ graficzny pozwoli w obu przypadkach na wyświetlanie obrazu maksymalnie w rozdzielczości 4K przy 60 kl/s. Na płycie mamy dostępny jeden slot na pamięć RAM DDR4 (do 32 GB). Za wyjścia wideo odpowiadają tu trzy złącza: D-Sub, HDMI oraz DisplayPort 1.4. Mamy także dostęp do gigabitowego portu Ethernet, HD Audio oraz PS/2.

ASRock N100M ASRock N100DC-ITX Procesor Intel N100

4 x 3,4 GHz, 6MB Cache, 6 W Intel N100

4 x 3,4 GHz, 6MB Cache, 6 W Pamięć 1 x DDR4 DIMM, non-ECC

do 3200 MHz, do 32 GB 1 x DDR4 DIMM, non-ECC

do 3200 MHz, do 32 GB BIOS 128 Mb AMI UEFI Legal BIOS 128 Mb AMI UEFI Legal BIOS Układ iGPU Intel UHD Graphics

24 EU, do 750 MHz Intel UHD Graphics

24 EU, do 750 MHz Wyjścia wideo 1 x D-Sub (do 1920 x 1080 px, 60 Hz)

1 x HDMI (do 4K, 60 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (do 4K, 60 Hz) 1 x HDMI 2.1 TMDS (do 4K, 60 Hz)

1 x D-Sub (do 1920 x 1080 px, 60 Hz) Audio 7.1 HD Audio (Realtek ALC897) 7.1 HD Audio (Realtek ALC897) LAN Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek 8111H Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Realtek 8111H Sloty 1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 (Key E), ze wsparciem dla 2230

Intel CNVio (WiFi/BT) 1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 (Key E), ze wsparciem dla 2230 Intel CNVio (WiFi/BT) Złącza 1 x M.2 (M2_1, Key M) 2242/2260/2280 PCIe Gen3x2 (16 Gb/s)

2 x SATA3 6.0 Gb/s 1 x M.2 (M2_1, Key M) 2242/2260/2280

PCIe Gen3x2 (16 Gb/s)

2 x SATA3 6.0 Gb/s USB 1 x USB 3.2 Gen2 Typu C (Tył)

4 x USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 2 z przodu)

8 x USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu) 4 x USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 2 z przodu)

8 x USB 2.0 (4 z tyłu, 4 z przodu) Format microATX | 22,6 x 17,8 cm mini-ITX | 17 x 17 cm Panel tylny 2 x Punkty montażowe dla anteny

1 x PS/2

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

1 x USB 3.2 Gen2 Typu C (10 Gb/s)

2 x USB 3.2 Gen1

4 x USB 2.0

1 x RJ-45 LAN

HD Audio Jack 1 x DC Jack (Kompatybilny z ładowarką 19 V)

2 x Punkty montażowe dla anteny

1 x PS/2

1 x Port szeregowy: COM1

1 x D-Sub

1 x HDMI

2 x USB 3.2 Gen1

4 x USB 2.0

1 x RJ-45 LAN

HD Audio Jack

Mniejszy brat został wykonany w formacie Mini-ITX. Najważniejszą cechą jest tutaj możliwość zasilania płyty głównej przez port DC (19 V). W łatwy sposób jesteśmy więc w stanie zmieścić ten model do bardzo niewielkiej obudowy. Jeśli zaś chodzi o różnice: nie znajdziemy tu wyjścia DisplayPort, za to HDMI występuje w wersji 2.1 i wykorzystuje technologię TMDS. Znalazło się jednak miejsce na port szeregowy. Zabrakło także gniazda PCI Express z szesnastoma liniami. Reszta specyfikacji jest tak naprawdę identyczna. W tym wypadku również mamy możliwość instalacji karty Wi-Fi z miejscami na anteny, otrzymujemy sporo portów USB 2.0 oraz 3.2, a także mamy dostęp do dwóch złącz SATA 3 (6,0 GHz). Na ten moment nie znamy cen ani daty premiery. Jednak trzeba przyznać, że oba modele mają sporo możliwości, jeśli chodzi o ich zastosowanie, więc przy odpowiedniej wycenie mogą być naprawdę ciekawym wyborem.

Źródło: ASRock