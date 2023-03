ASRock B650M-HDV/M.2 - oto pierwsza budżetowa płyta główna dla procesorów AMD Ryzen 7000

Budżetowe płyty główne z podstawką AM5 są wyczekiwane już od wielu miesięcy. Wydawało się, że musi nastąpić debiut mocno okrojonych platform bazujących na chipsecie A620, by złożyć w miarę rozsądny cenowo zestaw z procesorem Ryzen 7000, jednak firma ASRock jako pierwsza pokazała tanią płytę główną B650 w cenie poniżej 125 dolarów. Jej specyfikacja nie powala, ale dla wielu osób może pozostać całkowicie wystarczająca.

W sklepie Newegg pojawiła się właśnie płyta główna ASRock B650M-HDV/M.2. Powinna być dostępna od dziś (10 marca), a jej cena to 124,99 dolarów. Model ten jest oparty na chipsecie B650 bez obsługi PCIe 5.0 dla głównego gniazda x16, jednak funkcjonalność interfejsu jest nadal dostępna dla dysków SSD M.2. Płyta główna posiada dwa sloty na pamięć DDR5, dwa gniazda PCIe 4.0 x16 i jedno x1. Co jednak najważniejsze, producent zadbał o sekcję zasilania w konfiguracji VRM 8+2+1, która powinna być w zupełności wystarczająca do uruchomienia wszystkich procesorów AMD z serii Ryzen 7000.

Specyfikacja obejmuje także m.in. kodek Realtek ALC897, kontroler sieciowy Realtek RTL8125BG, a także złącza HDMI i DisplayPort czy przycisk BIOS FlashBack. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że debiut modelu ASRock B650M-HDV/M.2 to dopiero początek tanich płyt dla ostatnich chipów AMD. Nie wiemy jednak kiedy produkt ASRocka trafi do naszego kraju, aczkolwiek jeśli już pojawi się w ofertach polskich sklepów, mamy pełne prawo oczekiwać ceny w okolicach 600 zł. Jeszcze tańsze płyty główne powinny już zostać oparte na chipsecie A620.

Źródło: WCCFTech