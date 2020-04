Apple MacBook z autorskim procesorem ARM zamiast Intela

Dziennikarze Bloomberga donoszą o planach giganta z Cupertino związanych ze stworzeniem komputera Apple MacBook, w którym znalazłby się autorski układ ARM. Patrząc na doświadczenie firmy z mobilnymi chipami serii A, które trafiają do Apple iPhone'ów oraz iPadów, plan ten może się powieść. Istotne jest natomiast to, że wspomniany ruch ma być dopiero początkiem. Sadownicy mogą planować powstanie więcej niż jednego rodzaju procesora ARM. Na pierwszy rzut pójdzie 12-rdzeniowa jednostka przygotowana w 5-nanometrowym procesie technologicznym. Jej wydajność ma być porównywalna, jeśli nie większa z wydajnością chipów A13 Bionic znanych z ostatnich iPhone'ów serii 11.

Wygląda na to, że już w przyszłym roku będziemy świadkami premiery pierwszego komputera Apple MacBook z 12-rdzeniowym chipem ARM. To dopiero początek.

Apple, jakie jest, widzi każdy. Firma jest przez jednych uwielbiana, przez innych negowana, ale nie można odmówić jej sukcesów na polu tworzenia autorskich układów mobilnych. Procesory montowane w Apple iPhone'ach i iPadach to niezwykle wydajne jednostki, które dosłownie zawstydzają konkurencyjne rozwiązania. Każdy kolejny układ notuje kapitalne wyniki w benchmarkach i co istotne - dane nie odbiegają od realnych walorów użytkowych weryfikowanych przez samych użytkowników. Z tego też powodu można podejrzewać, że domniemany 12-rdzeniowiec ma szansę na powodzenie w świecie laptopów. Wątpię w to, że Apple zawali sprawę, choć wiele zależy tutaj od zainteresowania klientów.

O samym układzie wiemy natomiast niewiele. W zasadzie pewne jest jedynie to, że chip ARM będzie miał 12 rdzeni i zostanie wykonany w 5-nm procesie technologicznym. Bloomberg twierdzi, że Sadownicy mogą przygotować kolejne znacznie mocniejsze układu w architekturze ARM, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość stosowania procesorów Intela w tańszych komputerach Mac. Sprawa jest szczególnie interesująca z uwagi na niedawne doniesienia, w myśl których gigant byłby zainteresowany stosowaniem układów AMD, gdyż takie zapiski znalazły się we fragmentach kodu macOS. Czy Apple wyjdzie dobrze na potencjalnej realizacji planów, pokaże czas. Należy natomiast pamiętać, że w czasach przed współpracą z Intelem firma bazowała na własnych układach w komputerach.

Źródło: Bloomberg