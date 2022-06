Apple MacBook Air z procesorem M2 oraz nowości systemu macOS Ventura - przegląd informacji wprost z WWDC 2022

Dzisiaj rozpoczyna się wydarzenie Apple WWDC 2022, podczas którego poznajemy najnowsze informacje o systemach operacyjnych, przeznaczonych m.in. dla smartfonów Apple iPhone, tabletów iPad, zegarków Apple Watch czy w końcu dla komputerów Mac. Oprócz tego WWDC jest dobrym miejscem na pokaz nowości z segmentu hardware, co firma oczywiście wykorzystała. Pokazano bowiem m.in. nowego laptopa MacBook Air oraz system macOS Ventura.

Podczas pierwszego dnia konferencji Apple WWDC 2022, producent zaprezentował zarówno odświeżonego laptopa MacBook Air z procesorem ARM M2 jak również system macOS Ventura oraz API Metal 3.

Zacznijmy od laptopa Apple MacBook Air w nowej odsłonie, o którym mówiło się już od dłuższego czasu. Zgodnie z przypuszczeniami, nowy sprzęt otrzymał ekran z notchem, identycznym jaki znajdziemy w ubiegłorocznych modelach Apple MacBook Pro 14 oraz MacBook Pro 16. Sama matryca to Liquid Retina z miliardem odcieni barw oraz luminancją sięgającą 500 nitów - nie będzie to wprawdzie panel z podświetleniem Mini LED, ale i tak powinniśmy oczekiwać przynajmniej bardzo dobrej jakości ekranu. Producent przywrócił także lubiane złącze MagSafe, podobnie jak we wspomnianych przed momentem MacBookach Pro. To jedyna zmiana - do dyspozycji oddano ponadto dwa porty Thunderbolt 4 oraz gniazdo słuchawkowe.

Specyfikacja Apple MacBook Air 2022 Procesor Apple M2 ARM

8 rdzeni CPU oraz do 10 rdzeni GPU

5 nm TSMC, 20 mld tranzystorów Układ graficzny 8 lub 10 rdzeni GPU M2 Pamięć RAM 8, 16 lub 24 GB RAM LPDDR5

Pamięć lutowana tuż przy układzie Apple M2 Magazyn danych Od 256 GB do 2 TB SSD PCIe 4.0 Ekran 13,6" Liquid Retina (rozdzielczość nie podana)

16:10, 500 nitów, ~100% DCI-P3, True Tone Porty 2x Thunderbolt 4

1x MagSafe (magnetyczne złącze do ładowania)

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera 1080p FaceTime + zestaw 3 mikrofonów Akumulator Do 18 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego System macOS Monterey (macOS Ventura po aktualizacji) Cena Od 6999 złotych - dostępność od lipca 2022 roku

Apple MacBook Air 2022 dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych, określanych jako: Północ (coś a'la granatowy), Gwiezdna szarość, Srebrny oraz Księżycowa poświata (coś jak blade złoto). Dzięki zmniejszeniu ramek wokół ekranu, nowa matryca ma teraz przekątną 13,6" - więcej szczegółów w powyższej tabeli. Przebudowano także system głośników stereo, które teraz umieszczono w górnej części palmrestu, tuż przy wnęce pomiędzy główną obudową a ekranem. W pudełku z notebookiem znajdziemy także nową ładowarkę z dwoma portami USB-C, umożliwiającymi ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Sam adapter wspiera teraz szybkie ładowanie - 50% pojemności akumulatora naładujemy w ciągu 30 minut. Nowy Apple MacBook Air (podobnie jak odświeżony MacBook Pro 13 z M2 - tutaj nie znajdziemy wizualnych zmian) trafi do sprzedaży w lipcu, a jego cena rozpoczyna się od 6999 złotych. Najprostszy zestaw posiada 8 GB RAM LPDDR5, 256 GB SSD oraz standardowy zasilacz. Dopłata do nowszego adaptera z dwoma portami USB-C o mocy 35 W to dodatkowy koszt 120 złotych. Najdroższy wariant laptopa - z 24 GB RAM, pełnym chipem M2 oraz magazynem SSD 2 TB wyceniono na bagatela 14 799 złotych. Trzeba przyznać, że mocno podrożał ten nowy MacBook Air.

Podczas WWDC 2022 nie mogło oczywiście zabraknąć także nowej odsłony systemu operacyjnego macOS, tym razem ochrzczonego nazwą Ventura. Przyniesie on kilka całkiem ciekawych modyfikacji oraz nowości, dzięki którym korzystanie z macOS ma być jeszcze przyjemniejsze niż dotychczas. Pierwszą ze zmian jest wprowadzenie tzw. Stage Manager, którego celem ma być uporządkowanie ekranu w momencie gdy mamy uruchomionych jednocześnie wiele okien. Centralna część matrycy będzie pokazywać wybrane przez nas okno, natomiast wszystkie pozostałe będą grupowane po lewej stronie ekranu. Nie tylko pozwoli to na lepsze grupowanie poszczególnych okien z aplikacji, ale także umożliwi szybsze przemieszczanie się pomiędzy nimi. Drugą ze zmian jest przebudowany Spotlight, który teraz pozwoli na bardziej zaawansowane i dokładniejsze wyszukiwanie po wpisanych frazach w wyszukiwarce.

Flagowa przeglądarka Safari doczeka się w macOS Ventura nie tylko opcji grupowego przeglądania kart, ale także tzw. Passkeys, czyli czegoś w rodzaju kluczy dostępu, które zastąpią standardowe hasła, a które zostaną zabezpieczone biometrią tj. Face ID czy Touch ID. Wykorzystanie Passkeys ma całkowicie wyeliminować korzystanie z hasłem, a tym samym znacząco wpłynąć na zabezpieczenia sprzętu pod kątem np. ataków phisingowych.

System macOS Ventura przynosi także przebudowane, graficzne API Metal 3, którego jednym z fundamentów jest tzw. MetalFX Upscaling. Nowe API, według Apple, ma w pełni wykorzystywać możliwości oferowane przez wszystkie procesory Apple Silicon - od podstawowego M1, po M1 Ultra, aż do najnowszego Apple M2. Jak sama nazwa wskazuje - MetalFX Upscaling - ważnym punktem będzie upscalowanie rozdzielczości w celu poprawy wydajności. Dodatkowo nowa generacja ARM M2 wprowadza możliwość tymczasowego antyaliasingu (TAA), co również ma wpłynąć na wydajność. Podczas pokazu na WWDC 2022, zaprezentowano urywki rozgrywki z No Man's Sky oraz Resident Evil Village - obie produkcje w tym roku zadebiutują w natywnych wersjach, bazujących na API Metal 3, na wszystkich urządzeniach Mac z procesorami Apple Silicon. W przypadku RE: Village, procesor M1 ma umożliwić granie w Full HD, jednak dla M1 Ultra problemem nie ma być odpalenie tytułu w 4K.

Jedną z ostatnich nowości, które zaprezentowano w systemie macOS Ventura, to możliwość wykorzystania kamer smartfonów Apple iPhone jako głównych obiektywów dla rozmów poprzez komputer Mac. W tym celu pomoże specjalny stojak, do którego montujemy telefon, a następnie przyczepiamy do górnej części obudowy laptopa. Stojak pojawi się w sprzedaży w późniejszym okresie 2022 roku, prawdopodobnie w okolicach premiery finalnej wersji systemu macOS Ventura. Jego cena nie została jednak ujawniona. Dodatkowo usprawniona zostanie aplikacja FaceTime, która umożliwi odbiór połączenia wideo na jednym z urządzeń Apple (gdy wszystkie są zalogowane do tego samego konta Apple ID). Gdy połączenie pojawi się np. na telefonie, możemy je płynnie przenieść do notebooka lub tabletu. Przełączać się pomiędzy różnymi urządzeniami będziemy mogli także w trakcie połączenia wideo.

Źródło: Apple