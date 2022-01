Apple przygotowuje na jesień wachlarz premier: pełna lista spodziewanych nowości według Marka Gurmana

Mark Gurman z Bloomberga niezwykle trafnie typuje nadchodzące decyzje i premiery Apple. W najnowszym raporcie wylicza on cały pakiet urządzeń, jakie mają zostać pokazane jeszcze w tym roku. Najbliższa jesień będzie obfitować w liczne nowości, natomiast według źródła nie będzie to typowe wprowadzenie line-upu, a najszerszy wachlarz odświeżonego „jednorazowo” sprzętu w historii firmy. Teza odważna, ale patrząc na to, ile modeli rozszerzy portfolio produktowe w 2022 roku, faktycznie możemy mieć do czynienia z istnym wysypem, który zainteresuje niemal wszystkich fanów elektroniki użytkowej z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Nie przedłużając, przejdźmy do omówienia poszczególnych urządzeń na rok 2022.

Apple szykuje najbardziej obfite odświeżenie swoich kategorii produktowych. Już jesienią będziemy mogli zapoznać się z nowymi komputerami, smartfonami, zegarkami, tabletami, a nawet sprzętem AR/VR. Do rzeczy.

Zacznijmy od smartfonów. Według Gurmana w tym roku Apple wprowadzi do sprzedaży modele iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max. Jak można zauważyć, zabrakło tu iPhone’a SE 5G. Ten pojawi się nie jesienią, lecz wiosną, razem z odświeżonym tabletem Apple iPad Air z chipem A15. W drugiej połowie roku możemy spodziewać się kolejnego „podstawowego” MacBooka Pro, odświeżonego iMaca z nowym, większym ekranem, komputera Mac Pro oraz całkowicie przeprojektowanego przenośnego MacBooka Air. Spodziewamy się także nowych tabletów – taniego iPada oraz „profesjonalnego” iPada Pro z chipem M1 oraz ładowaniem bezprzewodowym.

Przedsiębiorstwo z Cupertino uwzględni również akcesoria oraz tak zwane urządzenia ubieralne. W przypadku tych pierwszych możemy liczyć na słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods Pro drugiej generacji. Natomiast segment wearables wzbogaci się łącznie o trzy nowe zegarki. Jeśli doniesienia potwierdzą się, w ofercie producenta pojawi się podstawowy model Apple Watch Series 8, kolejny tańszy zegarek serii Watch SE oraz wzmocniony smartwatch, który będzie cechować wyższa odporność na upadki. Co z headsetem VR/AR? Sprawa nie jest do końca jasna i choć jest spora szansa, że takowy zostanie pokazany lub choćby zapowiedziany jeszcze w tym roku, niektórzy sugerują, iż debiut odbędzie się dopiero w 2023 roku.

Źródło: Mark Gurman (Bloomberg)