Apple iPhone SE poddany testom rysowania, podpalania i zginania

Nowy Apple iPhone SE to urządzenie pełne sprzeczności. Można nazwać je nudnym, choćby ze względu na podejście Apple do wykorzystania zalegających w magazynach części. Sprzęt jest bowiem niemalże kopią Apple iPhone'a 8 sprzed kilku lat. Równie dobrze moglibyśmy określić SE 2. gen mianem jednego z ciekawszych średniaków na rok 2020. Smartfon mimo śmiesznych wręcz komponentów i wyglądu oferuje wydajność, której mogą pozazdrościć mu choćby Google Pixel 4 czy Samsung Galaxy S20+. Zack z kanału JerryRigEverything postanowił sprawdzić, jak sprzęt radzi sobie w starciu z ostrymi powierzchniami, ogniem oraz próbą złamania go na pół. Oto wyniki.

Zack z kanału JerryRigEverything sprawdził, jak wytrzymałym sprzętem jest nowy Apple iPhone SE. Próby z użyciem ognia i przedmiotów o różnej skali twardości okazały się zaskakujące.

Apple iPhone SE drugiej generacji może się podobać lub nie. Nie ma to większego znaczenia, gdyż urządzenie za sprawą wsparcia, wydajności i dla niektórych, charakterystycznego logo, stanie się prawdziwym hitem sprzedażowym 2020 roku. Zostało ono bowiem wycenione na 2199 złotych, co jeśli przejrzeć ofertę sprzedażową Apple, jest kwotą niską. Urządzenie będzie natomiast raziło w oczy prawdziwych estetów. Próżno szukać tutaj nowoczesnego wzornictwa charakterystycznego dla obecnych trendów projektowania. Zamiast tego otrzymujemy design rodem z 2017 roku. Niemniej, ma to również swoje zalety. Tak, zalety. Sprzęt jest bowiem stosunkowo odporny na traktowanie go ostrymi przedmiotami oraz ogniem.

Konstrukcja smartfona nie została specjalnie wzmocniona i na pewno nie powinniśmy szufladkować nowego Apple iPhone'a SE w kategorii „urządzeń do zadań specjalnych”. Niemniej sprzęt pozostał niewzruszony podczas potraktowania go ogniem z zapalniczki. Całkiem nieźle poradził sobie również podczas próby wygięcia go dłońmi. Wokół ekranu zastosowano dodatkową warstwę plastiku, która w teorii może zabezpieczać sprzęt przed negatywnymi skutkami upadków. W temacie rysowania się obudowy jest dokładnie tak, jak można by przypuszczać. Szkiełko chroniące obiektyw aparatu rysuje się prawie tak łatwo, jak aluminiowa ramka. Szkło na froncie i pleckach Apple iPhone'a SE 2. gen zniosło „atak” ostrych przedmiotów o twardości określonej numerem 6 w skali Mohsa.

Źródło: JerryRigEverything