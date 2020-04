Apple iPhone SE w benchmarkach wygrywa z Samsung Galaxy S20

Nowy Apple iPhone SE nie jest może najbardziej urodziwym smartfonem i próżno szukać w nim aktualnych standardów projektowania. Nie znajdziemy tutaj również rozbudowanych modułów fotograficznych, ogromnego ekranu o wysokiej rozdzielczości, o skanerze linii papilarnych pod wyświetlaczem nawet nie wspomnę. Mimo to, najnowszy smartfon ze stajni Apple ma zadatki na tegoroczny hit sprzedażowy. Wszystko dzięki kilku istotnym czynnikom, z których najważniejsze są oczywiście cena oraz wydajność. Za sprzęt zapłacimy nieco ponad 2 tys. złotych, natomiast wydajność stawia Apple iPhone SE w szeregu z flagowcami za 4 i więcej tys. złotych takimi jak Samsung Galaxy S20 Ultra czy Google Pixel 4 XL.

Benchmarki CPU i GPU pokazują, że nowy Apple iPhone SE w wielu przypadkach okazuje się wydajniejszy od Samsunga Galaxy S20 Ultra, Google Pixela 4 oraz Sony Xperii 1. Całkiem nieźle wypada też starcie z pozostałymi przedstawicielami smartfonowego portfolio Apple.

Apple iPhone SE drugiej generacji to niewielki sprzęt o wielkich możliwościach. W kwocie 2199 złotych nie sposób znaleźć równie wydajnego urządzenia i prawdę mówiąc, ciężko znaleźć takowe nawet przy ustawieniu pułapu cenowego 1000 złotych wyżej. Apple doskonale wiedziało, co robi, decydując się na umieszczenie najmocniejszego na rynku procesora do smartfonów w sprzęcie, którego specyfikacja nie potrzebuje do sprawnego działania olbrzymiej mocy. 4,7-calowy ekran o rozdzielczości 1334 x 750 pix może wydawać się skromny, ale w połączeniu z chipem Apple A14 Bionic z Neural Engine trzeciej generacji, skutkuje świetną wydajnością. W zasadzie podobnie wygląda kwestia akumulatora, który musi obsłużyć słabsze niż u konkurencji komponenty.

AnandTech przetestowało smartfon Apple iPhone SE 2 gen. pod kątem wydajności GPU i CPU. Wyniki benchmarków okazały się nie tyle łaskawe dla wspomnianego urządzenia, ile w niejednym teście stawiły go ponad flagowce Samsunga, Google, Huawei, Sony Czy OnePlusa i LG. Mało tego, najnowszy smartfon ze stajni Apple pokonał, choć nie w każdym aspekcie, swoich starszych i teoretycznie wydajniejszych braci. Mam tu na myśli urządzenia takie jak Apple iPhone 11, Apple iPhone Pro, Apple iPhone Pro Max oraz Apple iPhone XS Max. To pokazuje dobitnie, że konfiguracja drugiej generacji SE pozwoli na naprawdę sprawną pracę urządzenia i systemu przez najbliższe lata. Jeśli tylko nie odrzuca Was przestarzały design smartfona, ewentualny zakup jest mocno przyszłościowy.



fot. Anandtech



Źródło: Anandtech