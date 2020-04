Apple iPhone SE i iPhone 8 - porównanie wnętrz obu smartfonów

Nowy Apple iPhone SE wygląda jak sprzęt żywcem wyjęty z 2017 roku. Wszystko za sprawą podobieństwa do Apple iPhone'a 8, na którego konstrukcji bazuje świeżynka w portfolio Sadowników. Nic w tym dziwnego, gdyż zamysłem serii SE jest korzystanie z dobrze znanej, wykorzystanej już wcześniej obudowy i zespołu komponentów, która jest następnie wzbogacana o nowe podzespoły. Tym sposobem w bryle Apple iPhone'a 8 znalazła się specyfikacja, która częściowo odnosi się do nowszych modeli, nawet tych z ubiegłorocznej linii. W serwisie Reddit pojawił się film, w którym autor porównuje obydwa urządzenia pod kątem różnic widocznych dopiero „pod maską”.

Zastanawiacie się, czym różni się wnętrze nowego Apple iPhone'a SE i iPhone'a 8? Możecie przestać, bo oto mamy film zdradzający wszystkie szczegóły konstrukcji urządzeń.

Nowy Apple iPhone SE wygląda jak iPhone 8 i widać to już przy pierwszym zetknięciu się z urządzeniem. Obudowa to w zasadzie ta sama bryła ze szkła i aluminium, na której umieszczono 4,7-calowy ekran, czytnik linii papilarnych Touch ID oraz pojedynczy aparat główny o rozdzielczości 12 Mpix. W obydwu przypadkach masa wynosi 148 gramów, wymiary to natomiast 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Różnicę widać w procesorach, gdyż druga generacja Apple iPhone'a SE otrzymała układ A13 Bionic z Neural Engine 3. gen, podczas gdy Apple iPhone 8 pracował pod kontrolą A13 Bionic. Ponadto SE potrafi nagrywać wideo z dźwiękiem stereo i posiada tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i kontrolą głębi ostrości. Nie zabrakło tutaj również sześciu trybów oświetlenia. Tyle wiemy oficjalnie. Czym Apple się nie pochwaliło?

Z demontażu dostępnego na nagraniu będącym przedmiotem wpisu widać, że nowy Apple iPhone SE różni się nieco w kwestii modemu oraz złącza akumulatora. Obydwa elementy przypominają te stosowane w Apple iPhonie 11. To samo dotyczy również lampy doświetlającej LED. Różnice widać również w konstrukcji kamery głównej oraz w procesorze. Ciekawostką jest natomiast to, że ekran z Apple iPhone'a 8 podłączony do nowego SE działa bez zarzutów. Daje to nadzieję na poprawne działanie pozostałych komponentów, które najpewniej będzie można stosować zamiennie. Kto wie, może uda się tym sposobem zaoszczędzić na naprawach.

