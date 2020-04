Apple iPhone SE 2020 w AnTuTu wyraźnie odstaje od iPhone'ów 11

Lada moment nowy iPhone SE trafi do pierwszych nabywców. Możemy spodziewać się, że będzie ich mnóstwo - w końcu fani już od kilku lat czekali na nowego i taniego smartfona Apple. Najnowsze dzieło giganta z Cupertino cechuje się klasycznym designem sprzed epoki bezramkowców, ale w zamian oferuje długie wsparcie i nowoczesne komponenty z procesorem Apple A13 Bionic na czele. Obecność tego chipu z pewnością zadowoli fanów wydajności - aktualnie jest to najmocniejszy procesor dla urządzeń mobilnych, który gwarantuje bezproblemową pracę w aplikacjach i płynną grę w wymagające tytuły. Rozczarowani mogą być ci, którzy spodziewali się po nowym iPhonie wyników na miarę zeszłorocznych "jedenastek".

Stosunkowo słabe rezultaty mogą być spowodowane tym, że iPhone SE ma tylko 3 GB pamięci RAM, podczas gdy inne, droższe iPhone'y mają już 4 GB RAM. Niewykluczone jest jeszcze, że Apple celowo obniżyło wydajność procesora A13, by w zamian chip był bardziej energooszczędny.

Nowy model SE został już przetestowany w AnTuTu, a screen z rezultatem został opublikowany w chińskim serwisie Weibo. W ogólnym sprawdzianiu wydajności wykręcił on 492 166 punktów, co - przy wynikach innych smartfonów Apple - można uznać za nieco rozczarowujący rezultat. Apple iPhone Xs Max, czyli czołowy telefon z 2018 roku z układem A12 Bionic osiąga średnio tylko ok. 50 tys. punktów mniej, podczas gdy iPhone'y 11 uzyskują średnio o 30 - 40 tys. punktów więcej. Jak więc widać, nowy iPhone SE wydajnościowo wpada pomiędzy obie generacje, mimo że przecież w jego wnętrzu drzemie chip A13.

Jest kilka hipotez dlaczego tak jest. Możliwe, że niskie rezultaty spowodowane są tym, że iPhone SE ma 3 GB pamięci RAM, podczas gdy droższe iPhone'y mają już 4 GB. Niewykluczone jest jeszcze to, że Apple celowo obniżyło wydajność procesora A13 poprzez np. zmianę taktowań, by w zamian chip był bardziej energooszczędny. Jak możemy wyczytać z pierwszych zagranicznych recenzji, SE osiąga lepsze czasy na jednym ładowaniu niż iPhone 8, więc taka teoria może mieć sens. Jakkolwiek by jednak nie było, należy pamiętać o tym, że tegoroczny iPhone SE i tak jest jednym z najwydajniejszych smartfonów świata. Nieco niższy wynik z AnTuTu z pewnością nie oznacza tu, że urządzenie będzie działać zauważalnie gorzej od iPhone'ów 11.

Źródło: MySmartPrice