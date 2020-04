Nowy smartfon Apple iPhone SE oficjalnie zaprezentowany

Na następcę hitowego Apple iPhone'a SE czekaliśmy naprawdę długo. Fani domagali się nowego, kompaktowego smartfona z systemem iOS już od kilku lat, nawet konkretne przecieki na jego temat przewijały się przez sieć przez wiele ostatnich miesiącach. Na szczęście jednak nie będziemy już więcej czytać domysłów na temat taniego iPhone'a, bo ten został właśnie oficjalnie zapowiedziany. Nowy iPhone to po prostu model SE, bez żadnego "2020" w nazwie (choć i tak będziemy musieli dodawać do niej rok wydania, by odróżnić go od starego SE). Tak jak się spodziewaliśmy, dostaliśmy poczciwą "ósemkę" z nowym chipem. Co prawda brakuje tu innowacji, ale i tak warto zapoznać się ze specyfikacją smartfona.

Nowy iPhone SE startuje od ceny 2199 zł. Tanio wcale nie jest, ale musimy pamiętać, że w tym przypadku klient płaci przede wszystkim za długo wspierany system iOS i - bądź co bądź - elegancki, ponadczasowy design.

Zacznijmy od ekranu. To niewielki, 4,7-calowy panel Retina HD (IPS) o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli cechujący się kontrastem 1400:1 i jasnością maksymalną na poziomie 625 nitów. Sercem urządzenia jest 7-nanometrowy, superwydajny procesor Apple A13 Bionic (zasila on zeszłoroczne iPhone'y 11). Choć producent tradycyjnie nie wspomniał o pamięci RAM, wiemy za to, że pamięci wewnętrznej będziemy mieli do dyspozycji 64, 128 lub 256 GB (rzecz jasna bez możliwości dołożenia karty microSD). Zdjęcia zrobimy za pomocą pojedynczego aparatu głównego 12 Mpix z przysłoną f/1.8, który da możliwość nagrywania wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Z przodu mamy zaś kamerkę 7 Mpix z przysłoną f/2.2, dzięki której nagramy filmy w Full HD przy 30 klatkach na sekundę.

Ponadto nowy iPhone SE oferuje dawno nie widziany w smartfonach Apple czytnik linii papilarnych na froncie (Touch ID), głośniki stereo, funkcję ładowania bezprzewodowego, wodoszczelność potwierdzoną certyfikatem IP67, akumulator wytrzymujący "do 13 godzin odtwarzania wideo" (tekst prosto z oficjalnej strony Apple: Wydajność baterii podobna jak w iPhonie 8), Haptic Touch, złącze Lightning, a także eSIM. Całość pracuje na systemie iOS 13. Wymiary telefonu to 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Jak prezentują się ceny? Cóż, tanio nie jest - najtańszy wariant z 64 GB pamięci został wyceniony na 2199 zł, model z 128 GB - na 2449 zł, a model z 256 GB - na 2949 zł. Można wręcz powiedzieć, że jak na takiego smartfona jest znacznie zbyt drogo, ale musimy pamiętać, że w tym przypadku klient płaci przede wszystkim za długo wspierany system iOS i - bądź co bądź - elegancki, ponadczasowy design. Przedsprzedaż startuje 17 kwietnia o 14:00.

Źródło: Apple