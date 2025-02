Apple iPhone SE 4 zadebiutuje już za kilka dni. Tim Cook oficjalnie zapowiedział premierę nowego urządzenia

Topowe smartfony Apple są pożądane przez wielu, jednak nie każdy jest w stanie lub ma ochotę płacić kilka tysięcy złotych za urządzenie z nadgryzionym jabłkiem na obudowie. Na całe szczęście do oferty giganta z Cupertino niebawem dołączy nowy model z systemem iOS przeznaczony dla mało wymagających użytkowników. Od dawna sporo plotkuje się o smartfonie iPhone SE 4, ale wygląda na to, że za kilka dni już wszystko stanie się jasne w tym temacie.

Wygląd iPhone'a SE 4 niechcący zdradziła już firma Spigen, dlatego firma Apple będzie musiała się mocno wysilić, by premiera urządzenia okazała się dla nas zaskakująca.

Tim Cook, szef firmy Apple, oficjalnie zapowiedział premierę nowego urządzenia na 19 lutego. Choć nie wspomina o jakim urządzeniu konkretnie ma być mowa, to jednak pewne jest, że światło dzienne ujrzy wtedy nowy tani iPhone - potwierdza to chociażby Mark Gurman z Bloomberga. Warto jednak zwrócić uwagę na dobór słów użyty przez Tima. Mowa jest o przygotowaniu się na przybycie nowego członka rodziny, co może sugerować, że nowy smartfon będzie należał do serii "szesnastek" i otrzyma oznaczenie iPhone 16E (jak zresztą niektórzy przewidywali już jakiś czas temu). To jednak tylko domysły - nie będziemy zdziwieni, jeśli ostatecznie będzie to iPhone SE (4. generacji).

Get ready to meet the newest member of the family.



Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Co wiadomo o nowym iPhonie? Pod względem konstrukcyjnym urządzenie ma mieć wiele wspólnego z iPhonem 14, co oznacza, że ujrzymy 6,1-calowy ekran OLED 60 Hz z klasycznym notchem. Na pokład smartfona ma zawitać tylko jeden tylny aparat fotograficzny 48 MP, a wewnątrz ma się znaleźć 8 GB RAM-u i procesor Apple A18 - takie kombo powinno zapewnić sprawne działanie wszystkich funkcji Apple Intelligence. Cena powinna zostać ustalona na ok. 499 dolarów, a zatem szykuje się ciekawy konkurent dla nadchodzącego Google Pixela 9a. Wygląd urządzenia niechcący zdradziła już firma Spigen, dlatego firma Apple będzie musiała się mocno wysilić, by premiera urządzenia okazała się dla nas zaskakująca.

Źródło: @tim_cook, Notebookcheck