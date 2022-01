Apple ponownie na szczycie dostaw smartfonów. Q4 2021 pokazał, że iPhone 13 to strzał w dziesiątkę

Statystki obrazujące stan dostaw smartfonów w dużej mierze oddają skalę i podział sprzedaży urządzeń poszczególnych producentów. W ostatnim roku Xiaomi i Samsung pokonały Apple, natomiast według aktualnych danych Canalys, ostatni kwartał pozwolił wrócić firmie kierowanej przez Tima Cooka na właściwe tory. Przedsiębiorstwo z Cupertino ponownie już znalazło się na pierwszych miejscu listy globalnych dostawców smartfonów. Zaraz za nim pojawiły się Samsung, Xiaomi, OPPO oraz Vivo. Informacje opierają się o liczbę egzemplarzy, które trafiły do sklepów, nie do klientów końcowych, ale i tak możemy traktować je jako swoisty barometr zmian na rynku elektroniki użytkowej. Co przyczyniło się do ostatnich sukcesów Apple i czy uda się utrzymać tę tendencję?

Apple wraca na pierwsze miejsce globalnego dostawcy na rynku smartfonów. Czwarty kwartał 2021 roku pozwolił mu pokonać Xiaomi, Samsunga, OPPO oraz Vivo. To zasługa iPhone’a 13.

Powiedzmy sobie jasno – aktualny sukces przedsiębiorstwa z logo nagryzionego jabłka zawdzięcza się popytowi na smartfony z rodziny Apple iPhone 13. Niewielka liczba zmian względem „dwunastki” nie stanowiła przeszkody we wzroście popularności sprzętu producenta. Nie da się ukryć również tego, że mimo sporego zainteresowania urządzeniami firmie udało się całkiem zgrabnie poradzić sobie z problemami w łańcuchu dostaw. COVID-19 sparaliżował lub przynajmniej utrudnił wspomnianą kwestię głównie wśród mniejszych producentów elektroniki użytkowej, którzy nie byli w stanie wynegocjować odpowiednich warunków otrzymania komponentów niezbędnych do budowy sprzętu. Dobrze, wiemy już, że Apple jest dziś liderem dostaw, ale co z resztą?

Całkiem nieźle poradził sobie Samsung. Wzrost w Q4 2021 w odniesieniu do Q4 2020 wyniósł aż 3% (z 17% do 20%). Xiaomi skończyło z wynikiem 12%, czyli takim samym jak rok wcześniej, natomiast OPPO i Vivo osiągnęły odpowiednio 9% i 8% rynku. Są to dopiero wstępne szacunki opracowane przez Canalys. Ostateczne dane mogą się tu nieco różnić. Jako uzupełnienie dodam tylko, że sprzęt OnePlus zaliczany jest do dostaw marki OPPO. Co dalej? Obstawiam, że Apple może zaraz ustąpić miejsca Samsungowi, co będzie warunkowane zainteresowaniem nadchodzącą flagową serią Galaxy S22.

