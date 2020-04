Apple iPhone 12 z Touch ID - tak, jednak w zupełne nowym wydaniu

Choć mówiło się o tym od jakiegoś czasu, nikt nie przypuszczał, że Apple zdecyduje się nad takie rozwiązanie jeszcze w tym roku. Nieoficjalne plany wprowadzenia nowej generacji modułu Touch ID, który miałby zostać w pełni integrowany z wyświetlaczem smartfonów giganta z Cupertino, zakładały przyszłoroczny debiut technologii. Okazuje się jednak, że rozwiązanie może pojawić się już w tegorocznych smartfonach Apple iPhone 12. Tak przynajmniej przedstawiają się informacje pochodzące z chińskiego Economic Daily News. Co ciekawe, serwis nie ograniczył się w doniesieniu do podania suchej informacji. Zdradzono bowiem, jakie firmy stoją za powrotem Face ID do Apple iPhone'ów.

Według najnowszych doniesień z Chin tegoroczne smartfony z rodziny Apple iPhone 12 poza Face ID mogą otrzymać czytnik linii papilarnych Touch ID. Moduł miałby być zintegrowany z wyświetlaczem.

Jeszcze do niedawna uważałem Face ID za idealną metodę zabezpieczenia biometrycznego mojego smartfona i znajdujących się na nim danych. Pandemia koronawirusa i konieczność zasłaniania twarzy nieco zweryfikowała mój pogląd i dziś uważam, że w Apple iPhone'ach przydałaby się alternatywa. Najlepiej taka, która działa „obok” i daje użytkownikowi możliwość wybory bez potrzeby kupna nowego urządzenia. Jeśli najnowsze doniesienia z Chin znajdą ujście z rzeczywistych działaniach giganta z Cupertino, wspomniane rozwiązanie może trafić do nowych smartfonów Apple iPhone 12. Za opracowaniem technologii stoją firmy Qualcomm, BOE oraz GIS.

Wieści z EDN potwierdzają wcześniejsze informacje od Minga-Chi Kuo oraz Bloomberga. Wiemy więc, że Apple niemal na pewno wyposaży iPhone'y w czytnik linii papilarnych pod ekranem. Najnowsze doniesienie zakłada, że stanie się to jeszcze w tym roku. Nie oznacza to, że Apple iPhone 12 zostanie pozbawiony notcha i Face ID. Element ten pozostanie na swoim miejscu. W kwestii Touch ID zmieni się natomiast wiele. Nie będzie to bowiem czytnik umieszczony w przycisku, a moduł zintegrowany z ekranem. To oczywiście nie wszystko. Wygląda na to, że skaner będzie działał na całej powierzchni wyświetlacza, a nie jak w przypadku konkurencji, na wybranym jego fragmencie.

Źródło: Economic Daily News, MacRumors