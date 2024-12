AOOSTAR GOD57 - tani mini komputer w cyberpunkowym stylu. Na pokładzie układ AMD z serii Lucienne-U oraz 32 GB RAM

Do sprzedaży trafił kolejny mini komputer, który nie tylko wyróżnia się całkiem ciekawym designem, ale również może się pochwalić dobrym stosunkiem ceny do zastosowanych podzespołów. Omawiany model to GOD57 od chińskiej firmy AOOSTAR. Oprócz konfigurowalnego podświetlenia RGB i konstrukcji inspirowanej cyberpunkowym stylem, otrzymujemy układ od AMD z rodziny Lucienne-U, sporo różnych złącz i portów oraz nawet 32 GB pamięci RAM.

Konstrukcja AOOSTAR GOD57 jest dość typowa jak na ten segment urządzeń, natomiast wyróżnia ją wspomniane podświetlenie RGB. Możemy je oczywiście skonfigurować, a także wybrać różne efekty (np. "pulsowanie"). Na obudowie znajdziemy przycisk, który je całkowicie zdezaktywuje. Poza aspektami wizualnymi także nie jest gorzej, albowiem na pokładzie znalazł się układ AMD Ryzen 7 5700U, który może skorzystać z pomocy układu graficznego AMD Radeon RX Vega z 8 jednostkami CU (dla porównania układ w Lenovo Legion Go lub ASUS ROG Ally będzie wydajniejszy w grach - 12 CU). Całość może współpracować z maksymalnie 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR4, natomiast nośnik danych może mieć do 1 TB pojemności.

AOOSTAR GOD57 Procesor AMD Ryzen 7 5700U (Zen 2, 7 nm)

8C/16T | 1,8 - 4,3 GHz Zintegrowany układ AMD Radeon RX Vega 8 (8 CU, 1,9 GHz) Dedykowany układ - Pamięć RAM do 32 GB DDR4 3200 MHz Magazyn danych 1 x M.2 (2280) SSD NVMe do 1 TB Złącza 1 x HDMI 2.1

1 x USB typu C

1 x DisplayPort1.4

2 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 2 typu A Łączność WiFi 6 + Bluetooth 5.2

2 x Port Ethernet RJ-45 (1 Gb/s i 2,5 Gb/s) Waga ? Wymiary ? System Microsoft Windows 11 Cena 16 + 512 GB - 299 dolarów

31 GB + 1 TB - 359 dolarów

Taka konfiguracja pozwoli na rozgrywkę w mniej wymagających grach pokroju CS: GO, Valorant, czy też Fortnite, natomiast w bardziej "zasobożernych" produkcjach będziemy zmuszeni do obniżenia jakości oprawy graficznej, a czasem nawet rozdzielczości - poniżej Full HD. Do dyspozycji otrzymamy moduły Wi-Fi 6, a także Bluetooth 5.2, choć w kwestii łączności nie zabrakło portów Ethernet (RJ-45). Dobrze wygląda sytuacja również pod kątem dostępnych portów i złącz. Preinstalowanym systemem operacyjnym jest Windows 11. Najtańszy wariant to koszt 299 dolarów, a sama wysyłka do Polski będzie dodatkowym wydatkiem rzędu niecałych 5 dolarów. Zakupu dokonamy na stronie producenta, a wysyłka nastąpi po 15 grudnia 2023 roku.

