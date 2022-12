Amnesia: The Bunker oficjalnie zapowiedziana - gra z gatunku survival horror zabierze nas do czasów I Wojny Światowej

W ostatnich latach jesteśmy świadkami odrodzenia gatunku survival horrorów w grach wideo. W przypadku Resident Evil otrzymaliśmy nie tylko RE7 czy RE8: Village, ale także remake'i kultowej dwójki i trójki (a zbliża się także premiera czwórki). Konami powraca ze swoją marką Silent Hill, dzisiaj na rynku debiutuje The Callisto Protocol, a wkrótce premierę będzie miała także gra Dead Space Remake. Jedną z bardziej znanych gier z gatunku jest także Amnesia, oferująca przytłaczający wręcz klimat. Twórcy ze studia Frictional Games zapowiedzieli właśnie nową grę z cyklu, której akcja przeniesie nas do czasów I Wojny Światowej.

Studio Frictional Games ogłosiło prace nad nową grą z cyklu Amnesia, tym razem o tytule Amnesia: The Bunker. Survival horror umiejscowiony w okresie I Wojny Światowej trafi na rynek w marcu przyszłego roku.

Gracze cenią sobie przede wszystkim oryginalną grę Amnesia: The Dark Descent. Kolejna gra - A Machine for Pigs, również jest w większości chwalona. Dużo gorsze opinie zebrał trzeci tytuł - Amnesia: Rebirth. Być może z nowo zapowiedzianą grą studio Frictional Games wróci do łask graczy? O tym przekonamy się już w marcu przyszłego roku, bo właśnie wtedy na rynek trafi Amnesia: The Bunker. Główny bohater (francuski żołnierz cierpiący na... amnezję, jakżeby inaczej) trafi do tytułowego Bunkru, a główną różnicą względem wcześniejszych gier będzie czas akcji, bowiem trafimy do okresu I Wojny Światowej. Kolejną zmianą będzie większa otwartość lokacji - zamiast ciasnych, korytarzowych miejsc trafimy na półotwarty świat. Może to znacząco wpłynąć na klimat produkcji.

W pierwszym opublikowanym zwiastunie nasz protagonista eksploruje ciemne zakątki Bunkra, korzystając wyłącznie z prowizorycznej latarki oraz rewolweru. Na trailerze widzimy także, że bohater jest obserwowany (o ile nie ścigany) przez tajemniczego potwora, co trochę przypomina historię z Jill Valentine oraz Nemezisem z Resident Evil 3 lub Obcego z Alien: Isolation. Obecność tajemniczego jegomościa z pewnością będzie istotnym elementem budowania klimatu nowej Amnesii. Tytuł trafi na PC oraz konsole starej i obecnej generacji. Ponadto potwierdzono już, że Amnesia: The Bunker trafi do usługi Game Pass. Według karty produktu na Steamie, horror nie otrzyma polskiej lokalizacji.

Źródło: Frictional Games