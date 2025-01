Amnesia: The Bunker debiutuje na PC i konsolach. Z okazji udanej premiery jedna z wcześniejszych odsłon serii dostępna za darmo

W ostatnich latach jesteśmy świadkami odrodzenia gatunku survival horrorów w grach wideo. Abstrahując już od tytułów takich jak Resident Evil, The Callisto Protocol czy Dead Space Remake, miłośnicy strachu otrzymali także nowe przygody w uniwersum Amnesia. Mowa o Amnesia: Rebirth sprzed niespełna trzech lat, a także o debiutującym dziś Amnesia: The Bunker. Ale to nie koniec przerażających dobrodziejstw. Z okazji tej premiery twórcy mają dla nas prezent pod postacią darmowego Amnesia: A Machine For Pigs.

Dziś swą premierę ma Amnesia: The Bunker. Zgodnie z recenzjami debiut ów był jak najbardziej udany. Ale to nie koniec świetnych wieści. Na platformie GOG możemy wszak odebrać za darmo odsłonę A Machine For Pigs.

Amnesia: A Machine For Pigs. to druga z cyklu przygodowych survival horrorów Amnesia. Gra zrealizowana została przez ekipę deweloperską The Chinese Room pod nadzorem studia Frictional Games (twórcy Amnesia: The Dark Descent). Podobnie jak w pierwowzorze, tak i tutaj przemierzamy liczne, budzące strach lokacje, utrzymane w stylistyce mrocznego steampunku. W grze nie brakuje środowiskowych łamigłówek, ale i spotkań z potworami, w trakcie których można odnieść obrażenia, a także popaść w obłęd. Jest to co prawda gra już dziesięcioletnia, ale bardzo dobrze przyjęta zarówno przez graczy jak i krytyków, więc kto nie miał jeszcze okazji po nią sięgnąć, to dzięki platformie GOG może to teraz zrobić za darmo (klik).

Jeśli zaś chodzi o debiutujące dziś Amnesia: The Bunker, to gra zabiera nas tym razem do czasów I Wojny Światowej. Protagonistą nowej Amnesii jest francuski żołnierz Henri Clement. Trafia on do bunkra, w którym zagnieździły się pomniejsze potwory oraz monstrum na miarę Obcego z Alien: Isolation. Zadanie gracza sprowadza się do przetrwania w konfrontacji z owym stworem. Jego trudność zwiększa fakt, że świat gry jest półotwarty, mijający czas nie działa na naszą korzyść, a działania, których się podejmujemy, często niosą za sobą trudne do przewidzenia konsekwencje. Pierwsze recenzje gry pojawiły się już w sieci i wygląda na to, że mamy do czynienia z naprawdę udanym "straszydłem". Oto przykładowe oceny:

PC Gamer - 93/100

Wccftech - 90/100

GameSpot - 80/100

Eurogamer - 80/100

GamingBolt - 80/100

GamesRadar+ - 80/100

IGN - 80/100

DualShockers - 70/100

Źródło: GOG