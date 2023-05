Amnesia: The Bunker - gra Frictional Games z pierwszym dłuższym zapisem rozgrywki. 10 minut mrocznej wędrówki

Klimatyczne survival horrory z oryginalnym podejściem do rozgrywki i nietypowymi lokacjami zawsze znajdą swoje miejsce na rynku. Nie dziwi zatem, że pomimo sporej liczby przedstawicieli tego gatunku wiele osób i tak czeka na kolejną grę bardzo udanej serii Frictional Games. Deweloperzy najwyraźniej czują się coraz pewniej, jako że wreszcie możemy przyjrzeć się rozgrywce na czymś więcej niż kilkusekundowej przebitce. Rewolucji raczej nie będzie, ale powraca znana atmosfera.

Amnesia: The Bunker pojawi się w sprzedaży już 23 maja - tymczasem zaś twórcy wypuścili trwający 10 minut gameplay.

Czwarta już odsłona serii miała kilka potknięć, jeśli chodzi o produkcję. Wygląda jednak na to, że końcówka maja będzie szansą dla Frictional Games na odniesienie sukcesu. Z pewnością wiele osób liczy na to, że twórcy chociaż nawiążą do chociażby Dark Descent - dla wielu wciąż niedoścignionej części. Na pewno możemy spodziewać się pewnych mniejszych bądź większych zmian w samym podejściu do rozgrywki - szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż czeka nas na wpół otwarty świat, zatem nowa Amnesia będzie miała mniej klaustrofobicznych korytarzy.

Co się zaś tyczy samego zapisu rozgrywki, na pewno nie wygląda to źle, aczkolwiek jeżeli ktoś spodziewa się technologicznych fajerwerków, raczej powinien zejść na ziemię, bo poza zmianą koncepcji lokacji nie wygląda to specjalnie nowocześnie. Frictional Games ewidentnie stara się tutaj stawiać na klimat rozgrywki i niepokojącą atmosferę. Wiele pomóc może nietypowa sceneria - w końcu bunkier z czasów I wojny światowej zaiste nie jest powszechnym aspektem, na który się stawia. Tak czy inaczej szykuje się solidny przedstawiciel gatunku. A pojawi się na pecety oraz konsole Sony i Microsoftu poprzedniej i obecnej generacji. W dniu premiery tytuł pojawi się również w ramach Xbox Game Passa.

Źródło: Youtube