Microsoft zaprasza na wydarzenie Xbox FanFest Polska, które odbędzie się już wkrótce na żywo w Warszawie

Okres pandemii to nie był dobry czas dla osób, które lubią uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach organizowanych w rzeczywistym świecie. Choć można zauważyć zwrot w kierunku imprez wirtualnych, to wciąż istnieją firmy, które chcą zachęcić graczy do osobistego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach. Microsoft zapowiedział właśnie Xbox FanFest Polska. Impreza odbędzie się już wkrótce w Warszawie. Można liczyć na rozmaite atrakcje.

Microsoft organizuje imprezę Xbox FanFest Polska. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca w Warszawie, ale dokładna lokalizacja nie jest jeszcze znana. Wstęp będzie płatny, istnieje jednak możliwość wygrania darmowych biletów.

Zaledwie kilkanaście godzin temu oddział gamingowy firmy z Redmond zapowiedział, że już 11 czerwca bieżącego roku w Warszawie odbędzie się na żywo polska edycja wydarzenia Xbox FanFest. Na razie nie jest znana dokładna lokalizacja imprezy, ani jej program. Szczegóły mają zostać ujawnione w niedalekiej przyszłości, ale grafika opublikowana na Twitterze jasno sugeruje, czego można się spodziewać. Nieprzypadkowo znalazł się na niej motyw graficzny z nadchodzącej gry Starfield. Zapewne w trakcie wydarzenia odbędzie się prezentacja nowej produkcji Bethesda Game Studios. Mniej prawdopodobna wydaje się możliwość osobistego zagrania w tytuł przez uczestników imprezy, ale może zostaniemy zaskoczeni.

Zapraszamy Was na FanFest, który w tym roku odbędzie się w WARSZAWIE!

Dzięki Waszemu niesamowitemu wsparciu udało nam się sprowadzić go do naszego kraju. Zapraszamy do udziału i mamy nadzieję, że 11 czerwca widzimy się na miejscu!

Zarejestrujcie się teraz: https://t.co/fpiDL564hl pic.twitter.com/UukpBBcs7s — Xbox Polska (@XboxPL) May 3, 2023

W celu wzięcia udziału należy posiadać konto Xbox i zarejestrować się na oficjalnej stronie. Brak jest na razie informacji, jak duże grono graczy może liczyć na bezpośrednie uczestnictwo, ani ile będą kosztowały bilety. Impreza rozpocznie się o godzinie 15:00 i potrwa do północy. Oprócz prezentacji Starfielda można liczyć na konkursy oraz na dostęp do strefy, w której możliwa będzie wspólna rozgrywka. Organizatorzy zapewniają jedzenie i napoje. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w Los Angeles, Melbourne, Mexico City, São Paulo i Warszawie. Polska została zatem mocno wyróżniona przez Microsoft. W skład Xbox FanFest wchodzą także rozmaite wydarzenia i promocje wirtualne, więc warto zarejestrować się na stronie Xboksa, nawet jeśli ktoś nie planuje pojawić się na żywo w Warszawie. Do 10 maja można też wygrać darmowe bilety. Szczegóły znajdują się na stronie imprezy po wcześniejszej rejestracji.

