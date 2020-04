AMD ujawnia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku

Przedsiębiorstwa mają to do siebie, że co kwartał publikują raporty związane z wynikami finansowymi. W ten sposób możemy zobaczyć, jak poszczególne korporacje sobie radzą. W przypadku Intela czy NVIDII każde kolejne publikowanie takich informacji wiąże się z ujawnianiem kolejnych rekordów przychodów, marży czy czystych zysków. AMD z kolei musiało wytrwale czekać, by kolejne kwartały zaczęły przynosić coraz większe zyski, zamiast strat. Producent ujawnił teraz swoje najnowsze wyniki, obejmujące pierwszy kwartał fiskalny 2020 roku (okres od stycznia do marca). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku da się zauważyć całkiem spore wzrosty, jednak w porównaniu do czwartego kwartału 2019 roku jest także kilka zauważalnych spadków w niektórych sektorach firmy.

Firma AMD w pierwszym kwartale 2020 roku wypracowała czysty zysk netto na poziomie 162 milionów dolarów. Jest to ogromny skok względem tego samego okresu w 2019 roku, gdy zysk wynosił 16 milionów.

W pierwszym kwartale 2020 roku, firma AMD odnotowała przychód na poziomie 1,79 mld dolarów, co jest to 40% lepszym rezultatem od analogicznego okresu w 2019 roku, gdy przychód wynosił 1,27 mld dolarów. Nie da się jednak nie zauważyć spadku w porównaniu do poprzedniego kwartału, gdy AMD odnotowało przychód wynoszący 2,13 mld dolarów. W porównaniu rok do roku można zaobserwować także znaczące powiększenie marży brutto - z 41% do 46%. Wzrost w tym aspekcie jest widoczny także w porównaniu do IV kwartału 2019 roku, jednak w tym wypadku różnica wynosi 1 procent - z 45 do 46%. Z kwartału na kwartał wzrastają także koszty operacyjne, co oznacza, że firma przeznacza coraz więcej środków na dalszy rozwój oraz badania. W minionym kwartale wartość ta wynosiła 641 milionów dolarów, podczas gdy rok temu koszty operacyjne mieściły się na poziomie 543 mln dolarów, a w ubiegłym kwartale - 601 mln dolarów.

W porównaniu rok do roku ogromną różnicę znajdziemy w czystym zysku netto, który teraz wyniósł 162 mln dolarów, podczas gdy rok temu tylko 16 milionów. Według sprawozdania AMD, największy przychód ponownie zagwarantował sektor Computing and Graphics na poziomie 1,44 mld. Według CEO firmy, Lisy Su, największy wpływ na taki wynik ma niemalejące zainteresowanie procesorami Ryzen oraz kartami graficznymi Radeon. W kolejnych kwartał dodatkowe wzrosty powinny być już zauważalne również dzięki dalszym wzrostom udziałów na rynku laptopów. Spadek odnotowano natomiast w sektorze Enterprise, Embedded and Semi-Custom, gdzie przychód w ostatnim okresie wyniósł 348 milionów dolarów i z tego względu był mniejszy o 25% w porównaniu do IV kwartału 2019 roku oraz o 21% niższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Na obecny kwartał, który zakończy się 30 czerwca, AMD przewiduje łączny przychód na poziomie 1,85 mld dolarów.

Źródło: AMD