AMD twierdzi, że układy Radeon RX 6000 są znacznie bardziej opłacalne od konkurencyjnych modeli GeForce RTX 3000

Niedawno byliśmy świadkami premiery odświeżonych układów AMD RDNA 2. Mowa o modelach Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT i RX 6650 XT, które nie różnią się zbyt wiele od wcześniejszych odpowiedników, jednak mimo to producent postanowił zaoferować je w nieco wyższych cenach. Z drugiej strony chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tych czasach MSRP w świecie nowych technologii nie znaczy zbyt wiele i wie to każdy, kto przez ostatnie kilkanaście miesięcy obserwował rynek kart graficznych. Jak więc naprawdę wygląda sytuacja? Jeśli wierzyć AMD, to właśnie Radeony z serii RX 6000 znacząco górują nad konkurencyjnymi układami NVIDIA GeForce RTX 3000, a dowód na to rzekomo stanowi poniższa tabelka.

Tabela przedstawia przewagę niemal każdej jednostki AMD Radeon RX 6000 nad odpowiednikiem ze stajni Zielonych. Jak można się domyśleć, dane te można uznać za naciągnięte do granic do możliwości. Faktem jest jednak, że ich ceny ciągle spadają, dlatego osoby zainteresowane nabyciem układu GPU powinny śledzić sytuację rynkową i rozważyć także układ RDNA 2.

Grafikę opublikował na swoim twitterowym koncie Frank Azor, główny architekt rozwiązań gamingowych i marketingu AMD. Przedstawia ona przewagę niemal każdej jednostki AMD Radeon RX 6000 nad odpowiednikiem ze stajni Zielonych. Jak widzimy, producent deklaruje, że nowy Radeon RX 6950 XT oferuje do 80% lepszą wydajność w przeliczeniu na dolara w porównaniu do GeForce'a RTX 3090 (i to przy niższym poborze energii). W oczy rzuca się także ogromna przewaga Radeona RX 6400 nad układem GeForce GTX 1050 Ti.

Jak można się domyśleć, powyższe dane trudno uznać za wiarygodne. Producent zapewne naciągnął je do granic możliwości, by tylko pasowały do prezentowanej retoryki. Warto dodać, że same ceny zostały pobrane z wybranych ofert tylko z jednego sklepu (Newegg) i pochodzą z dnia 10 maja. Bez względu na grę marketingową Czerwonych trudno jednak nie docenić możliwości kart graficznych RDNA 2. Ich ceny ciągle spadają, dlatego osoby zainteresowane nabyciem układu GPU powinny śledzić sytuację rynkową i wybrać to, co po prostu bardziej się opłaca.

Źródło: Frank Azor, VideoCardz