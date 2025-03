AMD Ryzen Master pozwala już zmieniać profile EXPO pamięci RAM bez konieczności restartowania komputera

Profile AMD EXPO to alternatywna dla Intel XMP funkcja pozwalająca w niezwykle łatwy sposób podkręcać pamięć RAM. Proces ten jest teraz prostszy niż kiedykolwiek wcześniej, jednak wymagał dotychczas restartowania komputera przed zastosowaniem nowych ustawień. Istotną zmianę w tej kwestii przynosi najnowsza wersja oprogramowania Ryzen Master. Program wzbogacił się też o inne funkcje i poprawki oraz porzucił wsparcie dla starszych procesorów.

Najnowsza wersja oprogramowania AMD Ryzen Master znacząco ułatwia zarządzanie profilami EXPO. Można teraz za jego pomocą łatwo podkręcić pamięć RAM, bez konieczności ponownego uruchamiania komputera.

Wprowadzenie możliwości zmiany profili EXPO bez konieczności restartowania komputera jest jedną z najważniejszych cech najnowszej wersji aplikacji AMD Ryzen Master. Pozwala to znacznie sprawniej przeprowadzić konfigurację pamięci RAM, zatem mowa tutaj o znaczącym ułatwieniu. Nie trzeba też wchodzić do BIOS-u, zatem podkręcić ją mogą też początkujący użytkownicy. Inna zmiana wprowadza tryb ECO, przeznaczony dla jednostek Ryzen 9000 oraz Ryzen 9000X3D, który ustawia TDP tych procesorów na wartość 105 W. Ogranicza to pobór mocy wyżej pozycjonowanych jednostek, zachowując jednocześnie większość ich potencjału.

Zmian jest jednak oczywiście więcej. Dodano między innymi nowe opcje pozwalające na dalej posuniętą konfigurację pamięci RAM, a także możliwość manualnej zmiany taktowania procesora co 5 MHz (sama zmiana taktowania była oczywiście dostępna już wcześniej). Firma AMD poinformowała też, że oprogramowanie przestało wspierać procesory z serii Ryzen 1000 oraz 2000, a także Ryzen Threadripper 1000 oraz 2000. Nie jest to jednak duże zaskoczenie, ponieważ amerykańskie przedsiębiorstwo zakończyło oficjalne wsparcie dla tych jednostek już kilka miesięcy temu. Wciąż dostępna jest jednak starsza wersja Ryzen Master, która obsługuje te CPU. Program można pobrać z oficjalnej strony AMD.

Źródło: AMD, VideoCardz