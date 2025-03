AMD Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D - Firma potwierdziła datę premiery oraz ceny procesorów Zen 5

AMD po raz pierwszy potwierdziło nadchodzącą premierę procesorów Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D na targach CES 2025 w Las Vegas. Wówczas jednak potwierdzono tylko specyfikację oraz przybliżony okres premiery - pierwszy kwartał tego roku. Jako że rozpoczęliśmy marzec, przyszła pora na ujawnienie szczegółów związanych nie tylko z datą debiutu, ale również cenami za obydwa procesory. AMD właśnie ujawniło najważniejsze szczegóły. Tym razem ceny nie będą zaskoczeniem.

Procesory AMD Ryzen 9 9900X3D oraz Ryzen 9 9950X3D trafią do sprzedaży dokładnie 12 marca, a więc w przyszłą środę. Producent potwierdził również ceny i te są zgodne z informacjami jakie publikowaliśmy już kilka tygodni temu. Układ z 12 rdzeniami Zen 5 został wyceniony na 599 dolarów, z kolei flagowy Ryzen 9 9950X3D będzie kosztował 699 dolarów. Ten pierwszy jest zatem o 150 dolarów droższy od premierowej ceny Ryzena 9 9900X, natomiast drugi z wymienionych będzie dokładnie o 100 dolarów droższy od bazowego modelu bez 3D V-Cache.

AMD Ryzen 9 9950X3D jako jedyny z procesorów Zen 5 z 3D V-Cache, cechuje się dokładnie takimi samymi zegarami bazowymi oraz w trybie Turbo co model bez dodatkowego stosu cache L3. Mowa o taktowaniach odpowiednio 4,3 GHz oraz 5,7 GHz. W przypadku AMD Ryzen 9 9900X3D, niższe będzie tylko taktowanie Turbo i to tylko o 100 MHz - 5,5 GHz zamiast 5,6 GHz. Flagowy układ Ryzen 9 9950X3D ma oferować najlepszą wydajność w grach oraz w aplikacjach kreatywnych w porównaniu do innych procesorów z podobną liczbą rdzeni. Może to być zatem świetna propozycja dla osób poszukujących wydajnego i wszechstronnego procesora.

The world's best processor for gaming and content creation is almost here. ​



Available starting March 12th​

Ryzen 9 9950X3D - $699​

Ryzen 9 9900X3D - $599​



A huge thank you to our incredible community of gamers, creators, and innovators for your continued support. Together,… pic.twitter.com/ino6ZNMvi6