AMD Ryzen 9 3900XT i Ryzen 7 3800XT słabsze niż przewidywano?

Kilka dni temu do sieci przedostały się dosyć zaskakujące informacje na temat odświeżonych procesorów AMD Ryzen 3000. Z biegiem czasu okazało się, że nowe układy Matisse rzeczywiście nadchodzą i w sumie otrzymamy trzy nowe modele. Będą to jednostki Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT. Ich oficjalna specyfikacja nadal pozostaje nieznana, ale na 99% możemy być pewni, że nowe chipy zapewnią najwyższe możliwe taktowania dla architektury Zen 2. Pytanie tylko, na jak wiele stać jeszcze tą technologię? Początkowo media pisały o tym, jakoby 12-rdzeniowy Ryzen 9 3900XT będzie mógł przyspieszyć do 4,8 GHz, jednak najnowsze doniesienia mogą nieco ostudzić zapał...

Zaokrąglając szczytowe wartości pracy nowych AMD Ryzen możemy przyjąć, że ich taktowanie Boost to "tylko" 4,7 GHz. Spodziewaliśmy się jeszcze wyższych zegarów, ale kto wie, może ulepszenia względem poprzedników dostrzeżemy też na innych polach?

Modele Ryzen 9 3900XT i Ryzen 7 3800XT pojawiły się już w bazie programu 3DMark, w związku z czym możemy się zapoznać z ich specyfikacją (ciągle nieoficjalną). Zacznijmy od tego pierwszego modelu. Co ciekawe, w komórce "bazowe taktowanie" widnieje wartość 3,8 GHz, taka sama, jak w przypadku istniejącego modelu 3900X. Możliwe więc, że producent nie zdecydował się podnieść tej częstotliwości. Jeśli chodzi o taktowanie w trybie boost, wynosi ono 4,67 GHz, a więc mniej, niż przewidywaliśmy. Podobnie jest w przypadku chipu Ryzen 7 3800XT - bazowe taktowanie wynosi tyle samo, co w przypadku 3800X (3,9 GHz), a zegar przyspieszyć może maksymalnie do 4,62 GHz. Zaokrąglając szczytowe wartości pracy nowych Ryzenów możemy przyjąć, że ich taktowanie boost to 4,7 GHz (a nie 4,8 GHz, jak wcześniej podejrzewano).

Weźmy jeszcze pod uwagę wyniki wydajności osiągnięte przez oba procesory. AMD Ryzen 9 3900XT w teście Physics wyciągnął 29172 punktów, a więc nieznacznie lepiej od modelu 3900X, który domyślnie wykręca 27137 punktów. Analogicznie Ryzen 7 3800XT wypada nieco korzystniej od 3800X - ten pierwszy chip osiąga 25135 punktów, a drugi 24774 punktów. Różnice nie są więc wielkie. Na ten moment nowe układy Matisse trochę rozczarowują - spodziewaliśmy się w końcu wyższych taktowań, ale kto wie, może ulepszenia względem poprzedników dostrzeżemy też na innych polach? Tego dowiemy się niedługo.

Źródło: VideoCardz, Anandtech, @_rogame