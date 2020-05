AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT już w drodze

Trzecia generacja procesorów AMD Ryzen jest nad wyraz udana - chipy bez żadnych kompleksów rywalizują z układami Intela, co jest wielkim osiągnięciem Czerwonych. Z niecierpliwością wyczekujemy więc premiery Ryzenów 4000, która ma nastąpić pod koniec bieżącego roku. Nim jednak to nastąpi, AMD przypomni jeszcze wszystkim o aktualnej architekturze odświeżając swoje najpopularniejsze modele. Jeszcze wczoraj pisaliśmy o nadchodzących modelach Ryzen 7 3750X oraz Ryzen 7 3850X, ale pojawiły już się nowe wieści w sprawie Matisse Refresh. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście pojawią się nowe procesory, ale nie będą to te przed chwilą wymienione. Zdaniem serwisu WCCFTech, w drodze są już układy AMD Ryzen 9 3900XT (12r/24w), Ryzen 7 3800XT (8r/16w) i Ryzen 5 3600XT (6r/12w).

Jak więc widać, odświeżenie serii ma polegać na wydaniu trzech nowych modeli z różnych półek cenowych, co wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem, w porównaniu do dwóch nowych Ryzenów 7. Specyfikacja nowych jednostek w żaden sposób nie będzie zaskakująca - spodziewać możemy się wyższych taktowań (zapewne o ok. 200 - 300 MHz) względem modeli z samą literką X, jak również udoskonalonych narzędzi do OC. Za sprawą nowych algorytmów przyspieszania procesorów możemy spodziewać się nawet o 5-10% lepszych wyników wydajności względem starszych wersji chipów.

Co ciekawe, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT mają zadebiutować w tych samych cenach, w których teraz sprzedawane są oryginalne odpowiedniki (bez literki "T"). Starsze jednostki jednak wcale nie zostaną wycofane z rynku - jak mówi źródło, AMD planuje wielkie obniżki cen dla wszystkich istniejących układów Ryzen, co będzie stanowić świetną okazję dla osób planujących przesiadkę na układ Matisse, jak również dużą rozterkę dla tych, którzy do tej pory planowali zakup Intela Core 10. generacji. Na debiut Ryzenów 3000XT nie trzeba będzie czekać długo - AMD ma zapowiedzieć nowe chipy 16 czerwca. Dostępność w sklepach jest obecnie planowana na 7 lipca.

Źródło: Wccftech