AMD Ryzen 4000G - znamy listę desktopowych procesorów Renoir

W ostatnich dniach pojawiło się wyjątkowo dużo informacji na temat procesorów APU AMD Ryzen serii 4000G. Nowe jednostki Renoir, według ostatnich doniesień zostaną zaprezentowane już w przyszłym miesiącu, razem z odświeżoną linią procesorów Matisse Refresh. W sieci z kolei pojawia się także coraz więcej informacji na temat specyfikacji układów. Niedawno prezentowaliśmy dosyć obszerną listę różnych wariantów APU, które mogłyby się pojawić w desktopach. Teraz dzięki firmie BIOSTAR poznaliśmy konkretne zestawienie procesorów APU Renoir, które zostaną pokazane już 16 czerwca. Lista jest dużo krótsza, ale znajdą się na niej układy 4-rdzeniowe, 6-rdzeniowe oraz 8-rdzeniowe wraz ze zintegrowanymi układami graficznymi Radeon Graphics.

AMD w przyszłym miesiącu pokaże 7 procesorów APU Renoir, przygotowanych z myślą o komputerach stacjonarnych. Najwydajniejszym modelem będzie AMD Ryzen 7 4700G.

Procesory APU AMD Ryzen serii 4000G(E) zostaną zaprezentowane 16 czerwca, z kolei sprzedaż ruszy 7 lipca - przynajmniej takie informacje pojawiły się w sieci. Co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie mają pojawić się odświeżone procesory Ryzen serii 3000 (Matisse Refresh) w postaci AMD Ryzen 5 3600XT, AMD Ryzen 7 3800XT oraz AMD Ryzen 9 3900XT. W przypadku procesorów APU, według listy opublikowanej przez BIOSTAR, pojawi się przynajmniej 7 układów Renoir dla desktopów. Niektóre z nich to jednostki z TDP 65 W, inne natomiast należą do energooszczędnej linii GE, gdzie współczynnik ten jest obniżony do 35 W.

Procesor AMD Ryzen 3 4200GE AMD Ryzen 3 PRO 4200G AMD Ryzen 5 4400GE AMD Ryzen 5 PRO 4400G AMD Ryzen 7 4700GE AMD Ryzen 7 PRO 4700G AMD Ryzen 7 4700G Rodzina Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Renoir Litografia 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Ilość rdzeni/wątków 4C/8T 4C/8T 6C/12T 6C/12T 8C/16T 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 3,5 GHz 3,8 GHz 3,3 GHz 3,7 GHz 3,1 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz Taktowanie Turbo 4,1 GHz 4,1 GHz 4,2 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,4 GHz 4,4 GHz Ukłald graficzny Vega 6 Vega 6 Vega 7 Vega 7 Vega 8 Vega 8 Vega 8 TDP 35 W 65 W 35 W 65 W 35 W 65 W 65 W

Lista procesorów APU znajduje się w powyższej tabeli, przy czym obecnie znamy tylko taktowanie rdzenia w trybie bazowym oraz boost oraz obecność poszczególnych, zintegrowanych układów graficznych. Według opublikowanych informacji, wszystkie modele AMD Ryzen 7 otrzymają układ Radeon Graphics (Vega) z 8 aktywnymi blokami Compute Units. Układy AMD Ryzen 5 otrzymają iGPU z 7 jednostkami Compute Units, natomiast najniższe w hierarchii Ryzeny 3 dostaną 6 aktywnych bloków CU. Ceny pozostają nieznane, ale same APU zapowiadają się bardzo ciekawie z punktu widzenia tworzenia zestawu np. do pracy biurowej.

Źródło: VideoCardz