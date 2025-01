AMD Ryzen 7040HS - laptopy z procesorami są dostępne, ale na stronie producenta próżno szukać sterowników

Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040HS pojawiły się mniej więcej pod koniec maja, tym samym na faktyczny debiut generacji APU Phoenix przyszło nam czekać naprawdę długo (ich formalna zapowiedź odbyła się podczas targów CES 2023 w Las Vegas). W przypadku poprzednich generacji procesorów, wraz z wprowadzaniem na rynek kolejnych serii APU (lub niedługo po wejściu do sprzedaży pierwszych laptopów), użytkownicy mogli już liczyć na oficjalne sterowniki od AMD. W przypadku APU Phoenix jednak jest inaczej.

Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7040HS pojawiły się w sprzedaży w maju, jednak nawet teraz próżno szukać oficjalnych sterowników dla nich na stronie AMD. To dość kuriozalna sytuacja.

Procesory AMD Ryzen 7040HS dostępne są w pierwszych laptopach w postaci trzech układów: Ryzen 5 7640HS (6 rdzeni i 12 wątków), Ryzen 7 7840HS (8 rdzeni i 16 wątków) oraz Ryzen 9 7940HS (8 rdzeni i 16 wątków), przy czym dostępne już na rynku urządzenia wykorzystują przede wszystkim dwa ostatnie wymienione procesory. W przypadku sterowników dla nich musimy natomiast bazować na tym, co oferuje dany producent notebooka (obecnie to przede wszystkim ASUS w Polsce). Mimo że pierwsze laptopy trafiły do sprzedaży jeszcze w maju, to nadal nie ma dostępu do oficjalnych sterowników bezpośrednio od AMD. Na stronie producenta próżno ich szukać... a pobrać można co najwyżej dla układów Dragon Range (Ryzen 7045HX). Nie ma nawet problemów ze sterownikami dla odświeżonych APU Rembrandt (Ryzen 7035HS/U), przez co sytuacja z APU Phoenix wypada co najmniej kuriozalnie.

Sterowniki zainstalowane fabrycznie w laptopach nie są już pierwszej świeżości, a ich daty zwykle oscylują gdzieś na marzec oraz kwiecień tego roku (bardziej ten drugi). Brak oficjalnych sterowników, które mogłyby przykładowo wpłynąć na działanie APU Phoenix na zasilaniu akumulatorowym (jak na razie urządzenia, które weszły do sprzedaży, nawet w trybie maksymalnego oszczędzania energii nie wypadają jakoś specjalnie dobrze pod tym względem), nie nastraja optymistycznie przed wyborem notebooków z akurat tymi procesorami. Procesory AMD Ryzen 7040HS od początku mają pod górkę, bowiem potrzebowaliśmy 5 miesięcy by do sprzedaży trafiły pierwsze urządzenia napędzane przez te jednostki. Gdy już w końcu coś się pojawiło, to producent nie oferuje do własnych komponentów sterowników. Wysłaliśmy zapytanie do przedstawicieli AMD w Polsce zapytanie odnośnie sterowników - gdy uzyskamy odpowiedź, zaktualizujemy artykuł o te informacje.

Źródło: WCCFTech, AMD