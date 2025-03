AMD Ryzen 5 7600X3D - premiera arcyciekawego 6-rdzeniowego procesora dla graczy. Niestety, kupią go tylko nieliczni...

Procesory AMD z pamięcią 3D V-Cache cieszą się ogromną popularnością wśród graczy. Spodziewamy się, z biegiem czasu będzie przybywać kolejnych jednostek w tym stylu. Nim jednak doczekamy się premiery Ryzenów 9000X3D, Czerwoni postanowili uzupełnić starszą serię procesorów. Przed Wami Ryzen 5 7600XD z sześcioma rdzeniami Zen 4. Warto dodać, że debiut tego modelu był przewidywany już od kilku dni, dlatego też nie mamy prawa udawać zaskoczonych.

Procesor AMD Ryzen 5 7600X3D będzie dostępny wyłącznie w 28 sklepach detalicznych Micro Center w USA. Liczymy jednak, że za jakiś czas będzie można go kupić również w naszym kraju.

AMD Ryzen 5 7600X3D to 6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Zen 4 wyposażony w 64 MB dodatkowej pamięci cache L3. W sumie układ ma więc do dyspozycji 102 MB pamięci podręcznej, dzięki czemu powinien idealnie nadawać się do gier. Nowy chip cechuje się nieco niższymi taktowaniami od Ryzena 7 7800X3D. Jak wynika ze specyfikacji, jednostka rozpędzi się maksymalnie do 4,7 GHz w trybie Boost, a zatem będzie o 300 MHz wolniejsza od popularnego 8-rdzeniowego wariantu. Co ciekawe, TDP wynosi tylko 65 W. Procesor obsługuje do 128 GB dwukanałowej pamięci DDR5-5200 i do 24 linii PCIe 5.0, a zatem tu nie różni się od innych układów przeznaczonych na platformę AM5.

AMD Ryzen 5 7600X3D AMD Ryzen 5 7800X3D Architektura Zen 4 Zen 4 Rdzenie / wątki 6 / 12 8 / 16 Taktowanie bazowe / Boost 4,1 GHz / 4,7 GHz 4,2 GHz / 5,0 GHz TDP 65 W 120 W Cache 102 MB 104 MB Cena startowa 299,99 dolarów 449 dolarów

Niestety, AMD nie zdecydowało się na globalną premierę Ryzena 5 7600X3D. Procesor będzie dostępny w cenie 299,99 dolarów tylko w 28 sklepach detalicznych Micro Center w USA, gdzie będzie można również nabyć pakiet 3-w-1 składający się z omawianego chipu, płyty głównej ASUS TUF Gaming B650-Plus Wi-Fi i zestawu pamięci DDR5-6000 o pojemności 32 GB za 449,99 dolarów (co stanowi oszczędność aż 180 dolarów). Jak więc widać, tylko amerykańscy gracze będą w stanie nabyć nowego Ryzena, ale liczymy, że za jakiś czas procesor trafi również do innych części świata.

Źródło: Tom's Hardware