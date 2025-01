AMD Ryzen 5 5600X3D dla platformy AM4 może się jeszcze pojawić. W sieci krąży specyfikacja procesora

Mimo upływu lat platforma AM4 cieszy się niesłabnącą popularnością. Duży wpływ na to miało długie wsparcie producenta, dzięki czemu użytkownicy korzystali z nowych procesorów bez konieczności wymiany płyty głównej oraz dobry stosunek ceny do oferowanej wydajności. AMD może przygotowywać kolejny układ skierowany do graczy, który będzie wykorzystywał technologię 3D V-Cache. W sieci opublikowano specyfikację Ryzena 5 5600X3D.

Na rynek może trafić nowy procesor skierowany do graczy korzystających z platformy AM4. Poznaliśmy częściową specyfikację Ryzena 5 5600X3D.

Dotychczas posiadacze platformy AM4, którzy byli zainteresowani najwyższą wydajnością w grach, nie mieli dużego wyboru. AMD wprowadziło na rynek wyłącznie jeden procesor wyposażony w pamięć 3D V-Cache. Choć Ryzen 7 5800X3D był pod pewnymi względami innowacyjnym układem, to jego premierowa cena (2299 zł) sprawiła, że nie wszyscy gracze zdecydowali się na modernizację zestawu komputerowego. Pojawienie się specyfikacji Ryzena 5 5600X3D pozwala przypuszczać, że AMD przygotowuje tańszą alternatywę dla mniej wymagających użytkowników.

Ryzen 5600X3D is coming to town?

Max boost/base frequency 4.4GHz/3.3GHz. pic.twitter.com/cwMNtzKS9M — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) June 10, 2023

AMD Ryzen 5 5600X3D ma zaoferować 6 rdzeni i 12 wątków. Podobnie jak w przypadku dostępnych na rynku modeli wyposażonych w 3D V-Cache, zaprezentowane taktowania są niższe w porównaniu do "klasycznej" wersji. Procesor pracuje z bazowym zegarem na poziomie 3,3 GHz, który trybie boost wzrasta do 4,4 GHz. Oprócz tego układ został wyposażony w 3 MB cache L2 oraz 96 MB cache L3, co gwarantuje bardzo dobre osiągi w niektórych tytułach. Na opublikowanym zdjęciu zabrakło informacji o współczynniku TDP, jednak najprawdopodobniej nie przekroczy on 105 W. Nieznana jest również cena oraz data premiery.

Źródło: Wccftech, @g01d3nm4ng0 (Twitter)