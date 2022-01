AMD Radeon RX 6X50 - kolejne źródło potwierdza prace nad odświeżonymi układami RDNA 2. Jest już możliwy termin premiery

Wczoraj informowaliśmy Was o nowych przeciekach na temat odświeżonych kart graficznych Radeon RX 6000. Choć oficjalnie niczego jeszcze nie wiadomo w tej sprawie, to trzeba przyznać, że wizja nowych high-endowych Radeonów z szybszymi pamięciami i rdzeniem Navi wykonanym w litografii 6 nm brzmi całkiem wiarygodnie - w końcu konkurencja nie śpi, a oferta Czerwonych w najwyższym segmencie zdążyła się nieco zestarzeć. Jak się okazuje, na kolejne wieści w tej sprawie wcale nie trzeba było długo czekać. Pewien dobrze poinformowany użytkownik forum Chiphell potwierdził właśnie to, co przewidywaliśmy jeszcze wczoraj. Co więcej, wiemy już, kiedy można oczekiwać debiutu nowych kart.

Jak donosi niejaki wjm47196, AMD chce odświeżyć jedynie modele bazujące na rdzeniach Navi 21 i 22, a więc możemy założyć, że w drodze są cztery modele: AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6850 XT, Radeon RX 6850 oraz Radeon RX 6750 XT (nomenklatura RX 6X50 została potwierdzona przez leakstera). Trudno jednak mówić, byśmy mieli do czynienia z całkiem nowymi produktami - choć nikt do tej pory nie wspomniał o użyciu rdzeni powstałych w procesie 6 nm, to jednak obecność pamięci GDDR6 18 Gbps wydaje się niemal pewna.

Serwis VideoCardz sugeruje nawet, że producent zamierza użyć kości Samsunga 20 Gbps zaprezentowane pod koniec 2021 roku, z tym, że zostaną one przetaktowane właśnie do 18 Gbps. Dla konsumentów nie będzie miało to jednak większego znaczenia, jeśli koniec końców nowe modele będą choćby kilka procent szybsze od poprzednich jednostek RDNA 2. Premiera odświeżonych Radeonów RX 6X50 powinna odbyć się już w drugim kwartale 2022 roku. W świetle aktualnej sytuacji na rynku trudno jednak liczyć na poprawę cen i dostępności, jednak mamy nadzieję, że coś drgnie w ciągu najbliższych miesięcy.

Radeon RX 6900 XT LC Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6600 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6500 XT Rdzeń Navi 21 XTXH (7nm) Navi 21 XTX (7nm) Navi 21 XT (7nm) Navi 21 XL (7nm) Navi 22 XT (7nm) Navi 23 XT (7nm) Navi 23 XL (7nm) Navi 24 XT (6nm) Jednostki CU 80 80 72 60 40 32 28 16 Pamięć 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Przepustowość pamięci 18 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 14 Gbps 18 Gbps Cena MSRP ~1199$ 999$ 649$ 579$ 479$ 379$ 329$ 199$

Źródło: VideoCardz, wjm47196