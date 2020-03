Tańsze podzespoły komputerowe, peryferia i laptopy w x-kom

Od dawna myślałeś o zakupie jakiegoś nowego sprzętu komputerowego, jednak nie miałeś na to czasu? Teraz jest idealna okazja, aby to nadrobić, a nawet możesz nie mieć innego wyjścia, skoro praca w domu stała się koniecznością. Na szczęście w sklepie x-kom znajdziesz masę inspiracji z produktami przeznaczonymi do gamingu i pracy w domu, a także promocje na sprzęt marki Gigabyte, monitory HP z słuchawkami w prezencie i wiele więcej. Sumarycznie w sklepach x-kom startują cztery tłuściutkie promocje skierowane do różnych odbiorców, gdzie znajdziecie setki przecenionych produktów z praktycznie wszystkich kategorii. Oto kilka interesujących ofert na jakie warto rzucić okiem.

W sklepach x-kom startują cztery duże promocje skierowane do różnych odbiorców - graczy, home office i aktywnych sportowo.

Fani gier nie mogą narzekać na brak promocji w najbliższych dniach. Jedną z nich jest Tydzień z Gigabyte, a w niej sprzęty tej marki w naprawdę atrakcyjnych cenach. Znajdziecie tam monitory i podzespoły nawet 14% taniej. Jak skorzystać z promocji? Trzeba w koszyku z wybranym produktem aktywować kod rabatowy: promocja-gigabyte. Promocja trwa od 16.03 - 22.03 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie na stronie x-kom (LINK).

Przecena 1799 → 1639 złotych

Przecena 419→ 359 złotych

Przecena 1249 → 1049 złotych

Przecena 2449 → 2199 złotych

Zorganizuj Home Office z x-kom, aby pracować efektywniej

Właściwie zorganizowane domowe biuro ułatwi Ci wykonywanie obowiązków, a Twoja praca będzie przebiegać szybciej, przyjemniej i będzie bardziej efektywna. Jednym z czynników, o których warto pomyśleć jest sprzęt, na którym pracujesz. Z pewnością wolny komputer, czy przestarzały monitor nie są sprzymierzeńcami wielogodzinnej pracy. W ramach akcji: Pracuj w domu sklep x-kom przygotował setki produktów, które przydadzą się właśnie po to, aby stworzyć idealne miejsce pracy. Akcja trwa od 13.03 - 22.03 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów. Sprawdź wszystkie produkty biorące udział w akcji (LINK).

Przecena 3299 → 2999 złotych

Przecena 69 → 49 złotych

Przecena 2499 → 1699 złotych

Przecena 599 → 449 złotych

Bądź gotowy do gry i nastaw się na zwycięstwo

Masz zamiar nadmiar wolnego czasu poświęcić na nadrobienie zaległości w grach? Zainwestuj w dobry sprzęt gamingowy i zyskaj dodatkową przewagę nad przeciwnikiem. Potrzebujesz nowego monitora, laptopa, karty graficznej, słuchawek? W ramach najnowszej akcji w sklepie x-kom znajdziesz wszystkie potrzebne sprzęty i akcesoria przydatne do gry w jednym miejscu. Akcja trwa od 13.03 - 22.03 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów. Sprawdź pełną ofertę produktów przygotowanych w ramach akcji (LINK).

Przecena 899 → 699 złotych

Przecena 199 → 139 złotych

Przecena 2279 → 2199 złotych

Przecena 749 → 539 złotych

Promocja na technologię fit dla aktywnych

Kolejna promocja dotyczy sprzętów przeznaczonych do różnego rodzaju aktywności fizycznej. Nie wyobrażasz sobie życia bez sportu i chcesz poprawić swoje osiągi? A może wolny czas chcesz przeznaczyć na to, aby wreszcie ruszyć się z kanapy? Bez znaczenia jaki cel Ci przyświeca i jaki rodzaj aktywności wybierzesz, przydadzą się specjalne akcesoria. W promocji x-kom znajdziesz je teraz w obniżonych cenach. Aby skorzystać z promocji, aktywuj w swoim koszyku kod: fit-week. Oferta ważna od 03.2020 do 17.03 2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena 139 → 109 złotych

Przecena 2279 → 1849 złotych

Przecena 949 → 888 złotych

Przecena 149 → 99 złotych

Planujesz większe zakupy B2B?

Jeśli planujesz większy zakup sprzętu dla Twojej firmy to możesz skorzystać z oferty x-kom. Wejdź na stronę B2B dla firm, wypełnij formularz kontaktowy, a otrzymasz specjalnie dedykowaną dla Twojego przedsiębiorstwa ofertę z indywidualną wyceną i dogodnymi formami płatności, w tym leasingu. Sprawdź ofertę x-kom dla firm.

Zamów sprzęt teraz, zacznij spłacać po trzech miesiącach

Jeśli chcesz zakupić jakiś sprzęt, ale jednorazowa płatność mogłaby znacząco nadwyrężyć Twój budżet to warto skorzystać z opcji płatności w ratach. Teraz w x-kom taka forma jest jeszcze bardziej atrakcyjna, gdyż pierwszą ratę zapłacisz dopiero za trzy miesiące.

Sprawdź szczegóły na stronie x-kom.

Zadbaj o ochronę swoich urządzeń

Każdemu może przydarzyć się nieoczekiwana sytuacja w której uszkodzeniu może ulec sprzęt. Zadbaj o ochronę swoich urządzeń i skorzystaj z ubezpieczenia. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie x-kom.

Źródło: x-kom