AGON PRO AG346UCD - monitor z zakrzywioną matrycą QD-OLED. Wysokie odświeżanie, obsługa Adaptive-Sync i podświetlenie RGB

Marka AGON by AOC wprowadziła na zagranicznym rynku nowy monitor dla graczy z matrycą QD-OLED, który bez problemu zakupimy także z przesyłką do Polski. Model AGON PRO AG346UCD zaoferuje zakrzywiony ekran o wysokim odświeżaniu oraz bardzo dobrej jasności szczytowej. Ze względu na specyfikę wspomnianego panelu możemy liczyć na świetny kontrast i dobre odwzorowanie kolorów. Nie zabrakło funkcjonalnej podstawy, która pozwoli na wiele możliwości regulacji.

W sprzedaży pojawił się nowy model monitora z panelem QD-OLED od marki AGON by AOC. Nowość wyróżnia się zakrzywioną matrycą o bardzo dobrych parametrach i podstawą, która umożliwi np. zmianę wysokości ekranu.

AGON PRO AG346UCD to monitor ze sporą, 34-calową zakrzywioną matrycą QD-OLED, której rozdzielczość wynosi 3440 x 1440 pikseli. Spotkamy się z całkiem wysokim, bo aż 175-hercowym odświeżaniem, a także niskim czasem reakcji. Możemy przy tym liczyć na jasność szczytową wynoszącą 1000 nitów, naprawdę świetny kontrast, a także 10-bitową głębię kolorów - samo ich odwzorowanie stoi na całkiem przyzwoitym poziomie. Na pokładzie znajdziemy dwa porty HDMI i jeden DisplayPort, jednak nie zabrakło również kilku złącz USB i gniazda słuchawkowego.

AGON PRO AG346UCD Matryca QD-OLED Przekątna 34" (86,36 cm) Zakrzywienie 1800R Rozdzielczość 3440 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 109,68 PPI Delta E <2 Odświeżanie 175 Hz Adaptive-Sync Tak Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Rozmiar plamki 0,2315 mm Kontrast statyczny 1 500 000:1 Luminancja Typowo - 250 nitów

Jasność szczytowa - 1000 nitów Głębia barw 10-bit (1,07 mld kolorów) HDR VESA DisplayHDR TrueBlack 400 Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3, 100% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 3 x USB 3.2 Gen 1 typu A Głośniki 2 x 8 W VESA 100x100 Pivot Nie Regulacja pochylenia od -5 do 23 stopni Regulacja obrotu Od -16 do 16 stopni Regulacja wysokości 150 mm Wymiary (z podstawą) 811,7 x 421,5~551,2 x 294,3 mm Waga (z podstawą) 10,82 kg Pobór mocy Typowy - 100 W Cena MSRP 869 euro Cena dla Polski 901 euro (~3 847 zł)

W kwestiach ergonomicznych otrzymujemy możliwość regulacji kąta nachylenia i obrotu, a także wysokości ekranu. Z tyłu konstrukcji znalazło się dodatkowe podświetlenie RGB. Warto wspomnieć także o wsparciu dla otwartego standardu synchronizacji obrazu Adaptive-Sync. Monitor pojawił się w sprzedaży choćby w Niemczech, z kolei cena startowa wyniosła tam 869 euro. Jeżeli zechcemy sprowadzić go do Polski z niemieckiego Amazona, to będziemy zmuszeni wydać nieco więcej, a przy okazji trochę poczekać (wysyłka ma nastąpić w ciągu 1-3 miesięcy). Ofertę znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: AGON by AOC