Corsair XENEON 34WQHD240-C QD-OLED - monitor dla graczy z zakrzywionym ekranem. Obsługa HDR i AMD FreeSync Premium

Marka Corsair wprowadziła właśnie do swojej oferty kolejny model monitora dla graczy. Corsair XENEON 34WQHD240-C QD-OLED wyróżnia się tytułowym zakrzywionym panelem o bardzo wysokim odświeżaniu i niskim czasie reakcji. Nowość zapewni nam świetną jasność szczytową, a także głębokie czernie i obsługę popularnych standardów synchronizacji obrazu od NVIDII i AMD. Możemy liczyć także na spore możliwości w zakresie regulacji konstrukcji.

Monitor Corsair XENEON 34WQHD240-C QD-OLED oddaje użytkownikowi do dyspozycji 34-calowy, zakrzywiony panel QD-OLED, którego promień krzywizny wynosi 1800R. Spotkamy się z niskim czasem reakcji, 240-hercowym odświeżaniem i rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli. Zarówno kontrast, jak i jasność szczytowa plasują się na bardzo dobrym poziomie. Nie zabrakło obsługi standardów AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC. Odwzorowanie kolorów też można zaliczyć na plus nowego modelu. Na pokładzie znalazło się wsparcie dla trybu HDR (certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400), a przy tym możemy liczyć na 10-bitową głębie barw.

Corsair XENEON 34WQHD240-C QD-OLED Matryca QD-OLED Przekątna 34" (86,36 cm) Zakrzywienie 1800R Rozdzielczość 3440 x 1440px (21:9) Zagęszczenie pikseli 110 Odświeżanie 240 Hz Synchronizacja obrazu AMD FreeSync Premium

NVIDIA G-SYNC Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Kontrast statyczny 1 500 000:1 Luminancja Jasność szczytowa - 1000 nitów Głębia barw 10-bit (1,07 mld kolorów) HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3, 100% sRGB Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4

1 x USB typu C (DP Alt Mode, PD 65 W) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm HUB USB 1 x UBS typu C (3.1, PD 15 W)

4 x USB typu A (3.1) Głośniki Brak informacji VESA 100x100 Pivot Nie Regulacja pochylenia od -7 do 15 stopni Regulacja obrotu Od -30 do 30 stopni Regulacja wysokości 100 mm Wymiary (z podstawą) 1055 x 565 x 250 mm Waga 10,7 kg Pobór mocy Podczas pracy - 33 W

Podczas spoczynku - 0,5 W Premiera Sierpień 2024 Gwarancja 3 lata Cena 5799 zł

Do monitora możemy podłączyć łącznie cztery urządzenia, do czego przysłużą się porty: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, a także USB typu C. Ciekawą opcją jest czujnik zbliżeniowy przy przyciskach, którymi możemy zarządzać ustawieniami monitora. Dzięki niemu zaraz po przyłożeniu ręki pod przyciski, na ekranie pojawi się menu (OSD). Producent wyposażył nowość w regulowaną podstawę, która pozwoli nam zmienić wysokość, a także kąt nachylenia obraz obrotu. Tytułowy monitor od Corsaira jest już dostępny w sklepach w kwocie 5799 zł. Warto się wstrzymać przed zakupem, ponieważ na PurePC wkrótce pojawi się pełny test, który dokładnie omówi wszystkie wady i zalety tego modelu.

