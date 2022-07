AGON by AOC U28G2XU2 - nowy monitor do gier z matrycą IPS 4K, odświeżaniem 144 Hz oraz złączami HDMI 2.1

W ubiegłym roku w ofercie firmy AOC pojawił się monitor AGON by AOC U28G2XU, który oferował 28-calowy ekran IPS o rozdzielczości 4K wraz ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Sprzęt oferowany był w cenie niecałych 3400 złotych, co było nawet nie najgorszą ceną, biorąc pod uwagę parametry matrycy. W tym roku AOC odświeża ten model, poprzez wprowadzenie na rynek monitora AGON by AOC U28G2XU2. Względem ubiegłorocznej wersji wprowadzono pewne zmiany, dzięki którym monitor może zainteresować także graczy konsolowych.

AGON by AOC U28G2XU2 to nowy monitor dla graczy, wyposażony w 28-calowy ekran IPS 144 Hz, z odświeżaniem 144 Hz oraz portami HDMI 2.1.

AGON by AOC U28G2XU2 ponownie wykorzystuje ekran IPS o przekątnej 28 cali oraz rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Nie brakuje także częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz oraz obsługi dwóch technik adaptacyjnego odświeżania: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Monitor wspiera również HDR, co potwierdzone jest certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Maksymalna luminancja w trybie HDR sięga 460 nitów, podobnie jak to było w ubiegłorocznej wersji monitora.

Specyfikacja monitora AGON by AOC U28G2XU2 Typ matrycy IPS Przekątna ekranu 28 cali Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli Rozmiar plamki 0.161 mm Kąty widzenia 178°/178° Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz (DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 - PC)

120 Hz (HDMI 2.1 - PS5/XSX) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Synchronizacja AMD FreeSync FreeSync Premium Zakrzywienie - Głębia barw 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Czas reakcji matrycy 1 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Typowa luminancja 370 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Typ matrycy Matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~95% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.4 (x2), HDMI 2.1 (x2) HUB USB USB 3.2 (x4) Głośniki 3 W (x2) Waga (z podstawą) 6,37 kg Pivot Tak Cena 3579 złotych

Główną zmianą jest wymiana portów HDMI 2.0 na najnowszy standard HDMI 2.1. Dzięki temu AGON by AOC U28G2XU2 oferuje łącznie cztery cyfrowe porty: DisplayPort 1.4 (x2) oraz HDMI 2.1 (x2). Na PC wszystkie złącza obsługują 144 Hz odświeżanie. Z kolei po podłączeniu konsol PlayStation 5 lub Xbox Series X możemy liczyć na 120 Hz i rozdzielczości do 4K. Monitor od AOC będzie jeszcze w tym miesiącu dostępny w Polsce w sugerowanej cenie wynoszącej 3579 złotych. Jest nieco drożej od poprzednika, jednak na tle wielu monitorów z HDMI 2.1, propozycja od AOC nie wydaje się być aż tak zła.

Źródło: AOC