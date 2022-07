Samsung SyncMaster 797MB i Dell Alienware 34 QD-OLED - retro oraz nowatorski monitor do gier. Testy wkrótce na PurePC.pl

W ostatnich miesiącach zaczęliśmy nieco częściej testować monitory, dzięki czemu mogliśmy po latach wrócić do tematyki, która w pewnym momencie była już mocno zaniedbana. W najbliższym czasie jednak testy monitorów rozkręcą się na dobre i regularnie będą pojawiały się kolejne publikacje. Obecnie trzy testy są już gotowe (a właściwie to dwa, trzeci na wykończeniu), a o dwóch z nich chcielibyśmy krótko porozmawiać. Szykujemy bowiem zarówno powrót do przeszłości jak również test czegoś kompletnie odmiennego.

Już wkrótce na PurePC.pl pojawią się ciekawe publikacje z działu monitorów - jeden to retro-test monitora CRT, drugi to recenzja najnowszego Della Alienware 34 QD-OLED. Ruszamy do przodu w temacie i wkrótce będzie jeszcze więcej testów monitorów zarówno do gier jak i do pracy.

Dell Alienware 34 QD-OLED to z pewnością jedna z najciekawszych propozycji monitorów do gier z tego roku. Zamiast typowej matrycy LCD otrzymaliśmy panel QD-OLED, będący połączeniem samoemisyjnej matrycy OLED oraz dodatkowej warstwy kropek kwantowych (Quantum Dot). Wszystko to połączone z fizycznym modułem NVIDIA G-SYNC Ultimate, pomagającym w odpowiedniej synchronizacji obrazu. Jako jedna z pierwszych redakcji w Polsce (a może i pierwsza) mieliśmy okazję przetestować model Alienware 34 QD-OLED i musimy przyznać, że tak dobrego monitora do gier dawno nie recenzowaliśmy. Ekran zachwyca jakością obrazu oraz bardzo wysoką ostrością przy dynamicznie poruszających się obiektach. W końcu także nie musimy narzekać na jakość czerni czy kontrast. Również HDR robi nieporównywalnie lepsze wrażenie od wielu monitorów LCD, nawet oferujących wyższą luminancję.

Specyfikacja monitora Dell Alienware 34 QD-OLED Typ matrycy QD-OLED (Quantum Dot OLED) Przekątna ekranu 34 cal3 Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 pikseli Rozmiar plamki 0.232 mm Kąty widzenia 178°/178° Częstotliwość odświeżania ekranu 175 Hz (DP 1.4), 100 Hz (HDMI 2.0) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC Ultimate Synchronizacja AMD FreeSync - Zakrzywienie 1800R Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Czas reakcji matrycy 1 ms GtG Kontrast statyczny ∞:1 Maksymalna luminancja 1000 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Typ matrycy Pół-matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~99% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.4, HDMI 2.0 (x2) HUB USB USB 3.2 Głośniki - Waga (z podstawą) 10,37 kg Pivot - Cechy szczególne Aktywnie chłodzony moduł G-SYNC Ultimate Cena ~6640 złotych

Po przeciwnej stronie mamy drugi test. A raczej retro-test, bowiem mowa o monitorze, który debiutował... w 2005 roku. Samsung SyncMaster 797MB to przedstawiciel modeli z kineskopowym ekranem CRT (Cathode Ray Tube). Działanie tychże monitorów opiera się przede wszystkim na umieszczonej wewnątrz obudowy katodzie oraz kilka dodatkowych elementów tj. lampa z działkami elektronowymi, szkło z warstwą luminoforu oraz cewki odchylające. Nie ukrywam, że przetestowanie monitora CRT było bardzo fajnym doświadczeniem. Przede wszystkim okazuje się, że pod niektórymi względami Samsung SyncMaster 797MB mógłby konkurować z niejednym ekranem LCD, chociażby pod względem czasu reakcji matrycy i obecności zjawisk smużenia oraz powidoków. No i co najważniejsze, pomimo 17 lat na karku sprzęt nadal działa bezproblemowo (choć swoje waży i zajmuje bardzo dużo miejsca). Oba testy (wraz z delikatnie odświeżoną procedurą testową dotyczącą pomiarów input laga) pojawią się już niedługo, a my tymczasem szykujemy kolejne publikacje :)

Specyfikacja monitora Samsung SyncMaster 797MB Matryca CRT (Cathode-Ray Tube) Przekątna 17" (5:4) Rozdzielczość rekomendowana 1280 x 1024 pikseli Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1440 pikseli Odświeżanie Do 85 Hz Zakrzywienie - Kontrast statyczny 150:1 Luminancja ~180 nitów HDR - Złącza wideo 1x D-Sub (VGA) Głośniki - Waga z podstawą 14,3 kg

Źródło: PurePC