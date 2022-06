TOP 10 największych monitorów dla graczy - Dell Alienware 34 QD-OLED, GIGABYTE AORUS FO48U, Samsung Odyssey Neo G9...

Wybór monitora tylko z pozoru wydaje się łatwą rzeczą. Ilość modeli jakie dostępne są na rynku jest tak duża, że z pewnością nie jedną osobę wpędziło to w stan niepewności. Czy lepiej zainwestować z większą matrycę, a może jednak w wyższą rozdzielczość. Czy standardowe 60 Hz mi wystarczy, a może jednak pójść w stronę 144 Hz. No i oczywiście typ matrycy: IPS, VA czy TN. Warto wcześniej sobie rozplanować i przemyśleć do czego głównie ma służyć monitor. Jeśli do gier to do jakich - do niektórych najlepszy będzie TN, a z kolei fani wolniejszych, mniej dynamicznych gier RPG zadowolą się matrycą IPS lub VA. Gdzieś w oddali pomału widać także monitory z ekranami OLED - tutaj możemy liczyć na matrycę produkcji LG Display (tzw. OLED WRGB lub WOLED) oraz Samsung Display. Ten ostatni w tym roku zaprezentował technologię QD-OLED, dzięki której w najbliższych latach OLED-y mogą stać się coraz popularniejsze na rynku monitor do gier. Zapraszamy na TOP 10 największych monitorów dla graczy.

Autor: Damian Marusiak

Na rynku istnieje wiele producentów monitorów. ASUS, Acer, iiyama, BenQ-Zowie, AOC, LG czy Samsung. Każdy oferuje mnóstwo modeli i oczywiście każda firma zachwala, że to ich produkt jest właśnie tym najlepszym. Monitory z matrycami IPS, VA oraz TN to dzisiaj chleb powszedni. Każdy typ ma swoje mocniejsze i słabsze strony, a monitora idealnego nie ma. Matryce TN najczęściej mają kiepskie kąty widzenia, z kolei niektóre IPS-y cierpią na nadmierny backlight bleeding oraz srebrzenie czerni, natomiast VA zazwyczaj (bowiem zdarzają się chlubne wyjątki) oferuje wysoki czas reakcji, co powoduje przeciętną ostrość dynamicznie poruszających się obiektów, a co za tym idzie - duże smużenie. Matryce OLED dopiero raczkują na rynku gamingowych monitorów, jednak w tym roku już pojawiła się bardzo ciekawa propozycja - Dell Alienware 34 QD-OLED. Także MSI postanowiło wykorzystać panel Quantum Dot OLED produkcji Samsunga i coś czuję, że tego typu ekrany będą się pojawiać coraz częściej.

Przedstawiamy nasze TOP 10 największych monitorów do gier, jakie obecnie można kupić. Na listę trafiły takie modele jak Samsung Odyssey Neo G9, GIGABYTE AORUS FO48U czy nowy Dell Alienware 34 QD-OLED.

Jako że rynek monitorów dla graczy dynamicznie rośnie w siłę (zarówno w przenośni jak i dosłownie - tutaj mam na względzie głównie rozmiary niektórych ekranów), przygotowaliśmy nowe zestawienie typu TOP 10, w którym przyjrzymy się dziesięciu propozycjom największych monitorów, jakie gracze mogą obecnie kupić w sklepach. Bierzemy pod uwagę rozmiar minimum 32 cale o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, później ultrapanoramiczne 34 cale, a następnie płynnie będziemy przechodzić do coraz większych konstrukcji. Co ciekawe, im wyżej będziemy się przemieszczać, tym częściej napotkamy ekrany OLED. Cegiełkę w rozwoju 42" i więcej paneli samoemisyjnych ma LG Display, który początkowo przygotował matryce 42" oraz 48" dla telewizorów, ale coraz częściej są one adoptowane na potrzeby klasycznych monitorów.

Ze względu na fakt, że tym razem bierzemy pod lupę duże ekrany o wysokiej rozdzielczości, nasza lista będzie ukierunkowana na przedstawienie najlepszych modeli w swoich klasach cenowych. Dobrej jakości ekrany, z odpowiednio dużym pokryciem barw, wysokim odświeżaniem, kontrastem i przynajmniej dobrą jakością czerni, adekwatnym doborem portów HDMI / DisplayPort czy wsparciem dla różnorodnych technik odświeżania jest tutaj podstawą. Niski czas reakcji, a co za tym idzie także w miarę możliwości niewielkie smużenie będzie dodatkowym atutem. Na liście znajdą się propozycje takich firm jak GIGABYTE, iiyama, Dell Alienware, LG czy Samsung. Jeśli chodzi o rozmieszczenie poszczególnych monitorów na liście TOP 10, to zaczynamy od 32-calowego modelu, potem oferując coraz większe przekątne, aż listę zamkniemy na urządzeniu z 55-calową matrycą.