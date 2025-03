Adobe Lightroom pozwala szybko usunąć niechciane obiekty ze zdjęć. Sztuczna inteligencja zwiększa możliwości aplikacji

Z wykorzystaniem możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja w zakresie generowania i edycji grafiki, najlepiej obecnie radzi sobie firma Adobe. Jako jedna z pierwszych zaczęła implementować funkcje AI do swoich usług i stale je ulepsza. Tym razem aktualizacji doczekała się aplikacja do edycji obrazów o nazwie Lightroom. Użytkownicy mogą już liczyć na szybkie i proste pozbywanie się niepożądanych obiektów ze zdjęć, a same rezultaty często są naprawdę dobre.

Do programu Adobe Lightroom zawitała aktualizacja, która dodaje do niego funkcję generatywnego usuwania. Dzięki niej w łatwy sposób będziemy mogli pozbyć się dowolnego obiektu ze zdjęcia. Nowości jest jednak więcej.

Warto na samym początku zaznaczyć, że omawiane nowości są dostępne zarówno w mobilnej aplikacji oraz w przeglądarce, jak i edycji programu na komputery z systemem macOS i Windows. Jedną z nowych funkcji jest Rozmycie soczewkowe, które z pomocą AI pozwoli nam dodać głębię do zdjęć przez rozmycie tła za obiektami. Ta opcja działa zaskakująco dobrze, a przy tym można ręcznie ustalić zakres ogniskowej i siłę efektu. Wśród ulepszonych opcji znalazł się tryb HDR, a przy tym dodano obsługę nowych aparatów cyfrowych od Sony, dzięki czemu w programie będziemy w stanie widzieć zdjęcia z urządzenia w czasie rzeczywistym.

Najciekawszą funkcją jest jednak wspomniane usuwanie obiektów ze zdjęć. W tym celu program korzysta z możliwości modelu obrazu Adobe Firefly (nie podano wersji). Dzięki niemu uwzględniana jest zawartość sceny, a usunięte obiekty nie pozostawiają za sobą niemalże żadnych śladów. Proces usuwania ogranicza się do zaznaczenia konkretnych fragmentów obrazu i odczekania od kilku do kilkunastu sekund. Efekty są naprawdę bardzo dobre, choć rozwiązanie nie zawsze poprawnie interpretuje to, jaki efekt byłby najkorzystniejszy — dobrze uwidacznia to drugi przykład, w którym zamiast wygenerować tło, model postanowił dodać człowieka. Po usunięciu obiektu mamy do wyboru trzy warianty, więc możemy zdecydować się na ten, który wygląda najlepiej. Funkcja jest co prawda w wersji beta, ale możemy z niej skorzystać w każdej edycji programu Adobe Lightroom.

Usuwanie obiektów potrafi zapewnić naprawdę dobre efekty...

...o ile oczywiście działa poprawnie

Źródło: Adobe