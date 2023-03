Jak obrabiać zdjęcia RAW ze smartfonu? Krótki poradnik na bazie programu Adobe Lightroom Classic

Wiele współczesnych smartfonów, zwłaszcza tych z wyższej półki może zapisywać zdjęcia nie tylko w podstawowym formacie JPG, ale też w znacznie bardziej zaawansowanym i dającym większe możliwości formacie RAW. Różnice między nimi są znaczące. W pierwszym obraz jest skompresowany stratnie, więc część informacji ginie bezpowrotnie. Dotyczy to przede wszystkim kolorów i przejść tonalnych. Natomiast drugi jest bezstratny, więc pozwala nie tylko wyciągnąć wiele pozornie niewidocznych detali, ale też zapewnia znacznie szersze możliwości obróbki barw. Przyjrzyjmy się zatem prostym poradom jak szybko edytować zdjęcie RAW z telefonu. W tym celu posłużę się zdjęciami z modelu Samsung Galaxy S23 Ultra i znanym programem Adobe Lightroom Classic.

Autor: Tomasz Duda

Poradnik przeznaczony jest dla osób początkujących, które dotychczas nie miały wiele do czynienia z edycją zdjęć RAW. Starałem się skupić na kilku najważniejszych krokach i ograniczyć jedynie do podstawowych funkcji, aby ktoś stawiający pierwsze kroki w Adobe Lightroom mógł szybko i łatwo wywołać zdjęcie RAW ze smartfonu. Na początku ten format może wydawać się zupełnie obcy i niepotrzebny, jednak w miarę nabywania doświadczenia i umiejętności staje się on naturalnym wyborem. Osoby, które w trochę bardziej zaawansowany sposób posługują się cyfrowymi lustrzankami lub bezlusterkowcami zapewne dobrze znają jego zalety. Dla osób robiących zdjęcia tylko smartfonem RAW nie jest rzeczą oczywistą, ale jest szansa, że dzięki niemu jakość i wygląd Twoich zdjęć wejdzie na wyższy poziom. Zaczynamy!

Pliki RAW pozwolą wyciągnąć maksymalną jakość nawet ze zdjęć wykonanych smartfonem. Dzięki nim możesz uzyskać ostrzejszy, bardziej szczegółowy obraz, z lepszymi kolorami i zachowujesz kontrolę nad wszystkimi parametrami. To Ty masz pełną władzę nad końcowym rezultatem.

Większość osób telefonem robi zdjęcia w trybie automatycznym, w którym urządzenie samo decyduje jak dobrać parametry i zapisuje obraz w pliku JPG. To dobry sposób na robienie szybkich, prostych zdjęć na co dzień, bo można uzyskać dobre efekty, bez straty dodatkowego czasu na obróbkę obrazu. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku smartfon automatycznie stosuje odszumianie, wyostrzanie i stratną kompresję przy zapisie. Takie zachowanie nie zawsze daje optymalne rezultaty, z których mogą być niezadowolone bardziej ambitne osoby, oczekujące pełnej kontroli i maksymalnie wysokiej jakości. Jeśli jesteś w miejscu z pięknym krajobrazem, fotografujesz architekturę lub osoby w ważnej sytuacji, to możesz uzyskać lepsze rezultaty używając trybu Pro i zapisując zdjęcia RAW. Poniższe porady omawiają tylko najbardziej podstawowe zagadnienia, z których skorzystać mogą również osoby początkujące, które dotychczas nie wywoływały cyfrowych plików RAW. Dodam jednak, że nie jest to poradnik dotyczący całego programu Lightroom, lecz odnoszący się wyłącznie do edycji zdjęć.

Po zaimportowaniu zdjęcia RAW do Adobe Lightroom należy zwrócić uwagę na prawą stronę edytora. Na początek skup się na edycji nieba. Standardowo jest ono szare i nie widać żadnych chmur. Zmień to dodając trochę dynamiki i dramaturgii. W tym celu kliknij przycisk maskowania, a następnie wybierz niebo. Program zaskakująco dobrze daje sobie radę z automatycznym wykrywaniem i zaznaczaniem nieba, nawet w dość skomplikowanych sceneriach, gdy część nieba zasłonięta jest np. przez gałęzie, liście lub włosy. Brak oddzielnej maski nałożonej na niebo utrudni wyciągnięcie detali z tego obszaru, trzeba będzie ingerować w całe zdjęcie, a to często daje znacznie gorsze efekty.

Teraz możesz zacząć bawić się poszczególnymi suwakami w sekcji Odcień. Jeśli niebo jest za jasne (przepalone) zmniejsz przede wszystkim ekspozycję i podświetlenia. możesz również lekko zredukować kontrast. Dzięki temu zaczną pojawiać się na nim szczegóły, które wcześniej były słabo widoczne. Następnie spróbuj lekko zmienić temperaturę na chłodniejszą (wartości ujemne na suwaku), szczególnie jeśli dzień był lekko pochmurny. Dzięki temu masz szansę wydobyć więcej koloru niebieskiego. Przejdź teraz do sekcji o nazwie Obecność i zwiększ teksturę oraz przejrzystość. To powinno dodać chmurom odrobinę wyrazistości i podkreślić ich obecność na niebie. Ważna jest też opcja usuwanie zamglenia, którą zwiększ aby dodać dynamiki, kontrastu i nasycenia. Nie przesadzaj z tym suwakiem, bo obraz może zacząć wyglądać sztucznie. Na masce nieba lepiej jest dodać trochę mniej, a ewentualnie później skorygować to przy edycji całego zdjęcia (o tym za moment). Po tym pierwszym kroku już widać, że niebo na zdjęciu wygląda znacznie atrakcyjniej.

Kliknij ponownie w przycisk maskowania (kółko), aby wyjść z edycji nieba i zająć się obróbką obrazu na całym zdjęciu. Zacznij od ustawień podstawowych. Tutaj masz do dyspozycji temperaturę - zwiększ ją trochę jeśli chcesz, by zdjęcie miało cieplejszy, bardziej słoneczny, żółto-pomarańczowy odcień. Jest to przydatne szczególnie gdy robisz zdjęcia w pochmurny dzień. Tinta też pozwoli zmienić odcień bardziej w stronę zieleni lub fioletu. Czasami jest to konieczne, bo wiele smartfonów (i aparatów również) robi zdjęcia lekko zazielenione, co może wynikać z charakterystyki szkła w obiektywie lub doboru balansu bieli. Możesz to skompensować, ale zalecane są bardzo niewielkie zmiany (zazwyczaj +/- 5 lub 10 w stosunku do wartości domyślnych). Jeśli na zdjęciu wciąż widzisz obszary jasne, które są Twoim zdaniem prześwietlone, to możesz ponownie zmniejszyć suwak podświetlenia. Z kolei jeśli widzisz, że jakieś miejsca są za ciemne i chcesz z nich wydobyć więcej szczegółów, to zwiększ cienie. Ogólnie rzecz ujmując zmniejszenie podświetleń i zwiększenie cieni daje lekki efekt HDR. Nieco niżej, w sekcji o nazwie Obecność wypróbuj działanie suwaków tekstura, przejrzystość i usuwanie zamglenia. One mogą zwiększyć lub zmniejszyć ostrość i kontrast obrazu, a także podkreślić kształty i krawędzie. Dwa ostatnie suwaki to jaskrawość i nasycenie. Jeśli oczekujesz żywych, atrakcyjnych kolorów, to zwiększ przede wszystkim drugi z nich. Nawet na zdjęciu robionym zimą możesz uzyskać ładne, wiosenne barwy. Jak widać na zrzucie ekranowym poniżej efekty już są znacznie lepsze, niż na początku. Zdjęcie przestało być szare i nudne, a nabrało przyjemniejszych barw. To jednak wciąż nie koniec.

Teraz przejdź do sekcji HSL/Kolor, otwórz zakładkę Nasycenie i tutaj możesz zmienić jaskrawość poszczególnych kolorów. Przykładowo jeśli na budynku są czerwone elementy, które chcesz podkreślić, to zwiększ nasycenie barwy czerwonej, a jeśli chcesz sprawić, że trawa będzie wyglądała wiosennie, to zwiększ nasycenie zieleni. Jeśli na zdjęciu masz pole słoneczników albo rzepaku, to możesz podkreślić kolory: żółty, zielony i niebieski. W tej sekcji dostępna jest też opcja zwiększania lub zmniejszania jasności kolorów, ale tutaj zalecam co najwyżej delikatne zmiany, żeby efekt nie był sztuczny, a nawet gorszy niż na początku. Zabawy z kolorami warto wykonywać z umiarem, żeby zdjęcie nie zmieniło się w swoją karykaturę.

Warto przejść też do gradacji kolorów. Pozwala ona zmienić barwę obszarów jasnych, półcieni i cieni. Ustawiając kolory na poszczególnych kołach możesz sprawić, że część zdjęcia będzie cieplejsza lub chłodniejsza. Zdecydowanie zalecam jednak dużą powściągliwość w tym miejscu. Minimalne zmiany i delikatne kolory są wskazane, bo tylko wtedy jesteś w stanie uzyskać w miarę naturalny, przyjemny dla oczu efekt. Chyba, że masz w planie całkowicie odjechane, artystyczne podejście do kolorów, to rzecz jasna zachęcam do eksperymentowania. Do gradacji kolorów w Adobe Lightroom warto się przyzwyczaić, bo te narzędzie ma ogromny potencjał i jest często używane przez profesjonalnych fotografów.

Następnie przejdź do ważnej sekcji o nazwie Szczegół. Tutaj masz w końcu wpływ na ostrość i szczegółowość Twojego zdjęcia. Usuniesz też niepożądany szum, jeśli jest on widoczny. Tak więc suwak o nazwie ilość określa moc wyostrzania. Standardowo Adobe Lightroom Classic ustawia go na wartość 40. W moim odczuciu przy obróbce zdjęć RAW z smartfona można zazwyczaj operować na wartościach od 25 do 50. Im więcej, tym większa szansa, że zacznie być widoczny szum lub inne niedoskonałości, jednak to też zależy od klasy smartfona, a w zasadzie sensora światłoczułego z którego korzysta. Ja w tym poradniku posługiwałem się najnowszym modelem flagowym Samsung Galaxy S23 Ultra, którego aparat przy niskiej czułości ISO (czyli głównie w dzień) generuje znikome szumy. Mogłem więc ustawić wyostrzanie 50, a nawet więcej. Suwak o nazwie Szczegół można ustawić na maksimum, bo to gwarantuje wyciągnięcie maksymalnych detali ze zdjęcia. Ważna jest też redukcja szumu. Tutaj zwróć uwagę na dwa suwaki: luminacja i kolor. Pierwszy odpowiada za szum monochromatyczny, a drugi kolorowy. Można je redukować oddzielnie. Najczęściej w jasny słoneczny dzień wartości można zmniejszyć do przedziału 0-10. W zdjęciach nocnych lub wykonanych w słabym oświetleniu, przy wysokiej czułości ISO trzeba to będzie zwiększyć powiedzmy do 30-50. Wszystko zależy od tego, jak bardzo nie lubisz widzieć szumu na zdjęciu. Mi drobny szum nie przeszkadza.

Następną rzeczą, którą warto włączyć jest korekcja obiektywu. Tutaj zaznaczam jednak, że tylko niektóre, zazwyczaj najbardziej znane i popularne modele smartfonów są rozpoznawane automatycznie. W moim przypadku Lightroom wykrył, że zdjęcie było robione głównym obiektywem tylnym smartfonu Galaxy S23 Ultra, więc sam naniósł adekwatne poprawki. W razie czego zniekształcenia i winietowanie spowodowane przez obiektyw aparatu można próbować skorygować ręcznie. Nie jest to konieczne, a jedynie stanowi uzupełnienie dla całego procesu edycji zdjęcia i może poprawić jego ogólny wygląd.

Na koniec opcjonalnie możesz wrócić jeszcze do maskowania i dodać kolejną warstwę maski z gradientem liniowym. Bywa on przydatny szczególnie w fotografii krajobrazowej, ale nie tylko. W takim przypadku wybierasz kolor gradientu (zalecane delikatne, pastelowe odcienie) i przeciągasz na zdjęciu myszką w kierunku, który Ci pasuje. Przykładowo cieplejszy kolor od dołu lub zimniejszy od strony nieba. Jest to dodatkowy efekt, który może uatrakcyjnić np. zachód słońca na plaży, panoramę górską, zdjęcie w lesie itp. Z gradientem liniowym warto eksperymentować, bo niekiedy efekty bywają bardzo interesujące.

Ostatecznie zdjęcie wygląda tak, jak widać poniżej. Trzeba przyznać, że różnica w stosunku do obrazu wyjściowego jest duża i natychmiast zauważalna. Rzecz jasna nie jest to zdjęcie wzorcowe. Każdy może dobrać kolory, odcienie, jasność i inne parametry według własnego uznania. To właśnie jest ogromna zaleta plików RAW. Obraz może być wywoływany w bardzo szerokim zakresie, a osoba robiąca zdjęcia ma znacznie większe możliwości niż w przypadku plików JPG. Pamiętaj jednak, że zdjęcia RAW zajmują dużo miejsca w pamięci urządzenia, więc raczej nie jest zalecane korzystanie z nich za każdym razem. W 95% przypadków JPG wystarczy, a z bardziej zaawansowanego formatu RAW korzystaj głównie wtedy, gdy masz zamiar uwiecznić wyjątkową scenerię lub chwilę.