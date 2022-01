ADATA Nighthawk i Blackbird - Tajwańczycy prezentują nośniki półprzewodnikowe PCI Express 5.0 o wydajności do 14 000 MB/s

Zarówno amerykańskie targi elektroniki użytkowej CES, jak i tajwański COMPUTEX to świetna okazja dla dużych i małych producentów z całego świata na pokazanie swoich możliwości oraz zaciekawienie zarówno dziennikarzy, jak i konsumentów. Tym razem przenosimy się do Las Vegas i patrzymy jak swoje muskuły będzie prężyć ADATA. Tajwańczycy bowiem zaprezentowali wreszcie zapowiadane niedawno projekty "Nighthawk" oraz "Blackbird". Są to nośniki półprzewodnikowe nowej generacji, które korzystają z interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Pozwala im to na osiągnięcie zawrotnej wydajności do 14 000 MB/s, a całość doprawiona została dużą pojemnością wynoszącą nawet 8 TB.

Producent nie zdradził jak na razie daty premiery ani sugerowanych cen. Śmiało można jednak założyć, że na początku będzie BARDZO drogo.

W ramach targów CES 2022 odbywających się właśnie w Las Vegas firma ADATA zaprezentowała szereg nowych produktów. Dwa z nich to nowe SSD typu M.2 2280 PCI Express 5.0, które korzystają z protokołu NVMe 2.0. Nazwano je "Projekt Nighthawk" i "Projekt Blackbird". Pierwszy z nich stawia na kontroler od Silicion Motion SM2508; drugi zaś na rozwiązanie od InnoGrit, a dokładniej IG5666. Użyte kości pamięci nie zostały zdradzone, podobnie jak szczegóły na temat pamięci cache. Tak czy siak w obu przypadkach przekłada się to na wydajność do 14 000 MB/s dla odczytu. Dokładne wartości dostępne są w tabeli na samym końcu tekstu.

O ile ADATA Nighthawk oferuje lepszy zapis sekwencyjny, tak to ADATA Blackbird cechuje się lepszym odczytem losowym 4K. Trzeba jednak pamiętać, że są to wartości "do". Innymi słowy osiągane w najlepszym możliwym scenariuszu i zapewne przy modelach o maksymalnej pojemności. Ta zaś sięga zawrotnych 8 TB. Producent nie zdradził jak na razie daty premiery ani sugerowanych cen. Śmiało można jednak założyć, że na początku będzie BARDZO drogo. W końcu zarówno nowości, jak i topowa wydajność są zawsze wysoko wycenione.

ADATA Nighthawk ADATA Blackbird Kontroler Silicon Motion SM2508 InnoGrit IG5666 Interfejs PCI Express 5.0 x4 PCI Express 5.0 x4 Odczyt sekwencyjny do 14 000 MB/s do 14 000 MB/s Zapis sekwencyjny do 12 000 MB/s do 10 000 MB/s Odczyt losowy 4K do 1 800 000 IOPS do 2 000 000 IOPS Zapis losowy 4K do 1 600 000 IOPS do 1 400 000 IOPS Pojemność do 8 TB do 8 TB

Źródło: ADATA