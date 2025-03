2XKO - nadchodzi godny przeciwnik dla bijatyk pokroju Mortal Kombat od Riot Games. Uniwersum League of Legends rośnie w siłę

Riot Games to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów gier sieciowych. Największą popularnością cieszy się rzecz jasna gra League of Legends (MOBA), która została wydana jeszcze w 2009 roku. Twórcy udowodnili już, że potrafią stworzyć dobrą konkurencję dla popularnych gier (jak choćby Valorant dla Counter-Strike'a), a obecnie trwają przygotowania do zagrożenia pozycji takich serii jak Street Fighter, czy Tekken. Nadchodzi Project L, a tak naprawdę 2XKO.

Riot Games oficjalnie zmienia nazwę nadchodzącej bijatyki Project L na 2XKO. Nowość będzie konkurować z takimi seriami jak Mortal Kombat, czy Tekken. Znamy już coraz więcej szczegółów dotyczących samej gry, jak również datę dostępności grywalnego dema i premiery.

Do tej pory omawiana bijatyka była znana jako Project L. Nowa nazwa 2XKO bardziej wskazuje na to, czym w ogóle jest ta gra. Jej rozgrywka opiera się bowiem na walkach 2v2 (stąd na początku 2X), w których w jednej drużynie najpierw walczy jeden gracz z rywalem, a w odpowiednim momencie do gry wchodzi druga osoba, więc całość to taki "naprzemienny" system. Oczywiście jest możliwość prowadzenia walk 1v1 lub 2v1 (w takim wypadku jedna osoba sama wybiera, w którym momencie zmieni postać). Dodatkowo wybór postaci będzie dość istotny, gdyż pomiędzy konkretnymi z nich zachodzą ciekawe synergie. W bijatykach często na koniec pojawia się napis KO, który jest skrótem od angielskiego słowa knockout. Właśnie takie jest znaczenie całego tytułu, który mimo wszystko nie przypadł każdemu graczowi do gustu.

Do gry trafią postacie ze znanego uniwersum League of Legends, z których na zwiastunie i materiałach z rozgrywki można zauważyć: Yasuo, Ahri, Dariusa, Ekko, czy też Illaoi. Natomiast wcześniej pokazano także Jinx i Katarinę. Walki mają być bardzo widowiskowe, a Riot Games już od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby produkcja ostatecznie była wysokiej jakości pod każdym względem. Wiadomo, że w kwietniu na wydarzeniu EVO Japan 2024 każdy chętny będzie mógł wypróbować wersję demonstracyjną. Jeszcze w 2024 roku odbędą się testy sieciowe gry, do których możemy się zapisać pod tym adresem. Produkcja zadebiutuje w 2025 roku na niemal wszystkich obecnych platformach (PC, Xbox Series, Sony PlayStation 5). Jest duża szansa, że gra będzie w stanie powalczyć o pozycję z gigantami w tym segmencie, takimi jak Mortal Kombat, Tekken, czy też Street Fighter. Wydany przez Riot Games w 2020 roku Valorant odniósł spory sukces na scenie międzynarodowej, gdyż cały czas odbywają się mistrzostwa dotyczące tej gry w różnych częściach świata, a sama popularność tytułu utrzymuje się na dobrym poziomie. Stąd przypuszczenia, że 2XKO może już niebawem stanowić silną alternatywę dla innych bijatyk.

Źródło: Riot Games