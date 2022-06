Zuckerberg ma ambitne założenia co do metaverse. Marzy, by do końca dekady znalazła się w nim 1/8 ludzkości

Przewiduje się, że w roku 2030 na świecie będzie nas już 8,5 miliarda. Zgodnie z oczekiwaniami Marka Zuckerberga, niemal 1/8 z nas będzie wtedy korzystać z uciech wirtualnej rzeczywistości, a dokładniej rzecz biorąc - z uciech metawersum. Z jego słów wynika, że dopiero wtedy do metaverse wkroczy szeroko zakrojona monetyzacja. Dla przypomnienia - takie cyfrowe zakupy mają już miejsce na wybranych rynkach w obrębie aplikacji Horizon Worlds.

Mark Zuckerberg szacuje, że do 2030 roku, z metaverse korzystać będzie już miliard użytkowników. Gdy liczba ta zostanie osiągnięta, "Zuck" planuje rozpocząć monetyzację VR-u już z "pełną parą".

Amerykanie, którzy korzystają z VR-owej aplikacji Horizon Worlds należącej do spółki Meta, mogą już sprzedawać i kupować cyfrowe dobra. VR-owe zakupy są jednak dopiero na wczesnym etapie rozwoju. Jak stwierdził Mark Zuckerberg w jednym z ostatnich wywiadów, metaverse będzie miało ogromną gospodarkę, bo już za kilka lat osoby wchodzące w VR będą wydawały setki dolarów rocznie m.in. na cyfrowe ulepszenia swoich awatarów. A takich osób do końca tej dekady ma być w metawersum już miliard.

Trzeba przyznać, że to dość optymistyczne założenie, niemniej wyraźnie uwypukla, jak ważnym obecnie zagadnieniem dla spółki Meta jest rozwijanie wirtualnych przestrzeni. Ważne na tyle, że Zuckerberg rozważa nawet stworzenie własnego systemu operacyjnego dla metawersum. Cóż, "Zucka" można lubić bądź nie, ale trzeba przyznać, że dzięki goglom VR Meta Quest 2 (należącym do niedawna do marki Oculus), zdołał zachęcić do wirtualnej rzeczywistości już miliony osób. W samym tylko 2021 roku, gogle Quest 2 kupiło niemal 9 milionów osób.

