EVGA B5 - Przystępne cenowo modularne zasilacze 80 Plus Bronze

Ostatnie aktualności w dziale zasilaczy poświęcone były topowym konstrukcjom marki Seasonic, które oferują pasywny układ chłodzenia czy ciekawe nowatorskie podejście do okablowania. Takie rozwiązania są jednak pieruńsko drogie i co tu dużo mówić - nie każdego na nie stać. W końcu do komputera mającego służyć do prostej pracy biurowej, internetu czy filmów i seriali nikt nie będzie montował zasilacza za prawie tysiąc złotych. Tutaj wystarczy coś z niższego segmentu, gdzie znajdziemy szereg sprawdzonych rozwiązań w dużo przystępniejszej cenie. To właśnie w ten pułap celuje najnowsza seria modularnych zasilaczy EVGA B5, której sprawność potwierdzona została certyfikatem 80 Plus Bronze.

Zasilacze EVGA B5 dysponują półpasywnym trybem pracy "ECO", gdzie 135-milimetrowy wentylator włącza się tylko pod dużym obciążeniem.

EVGA B5 to nowa seria budżetowych, modularnych zasilaczy ATX o długości 150 milimetrów. W jej skład wchodzą jednostki o mocy 550, 650, 750 i 850 W ze sprawnością wynoszącą do 89%, czyli nieco ponad wymagania certyfikatu 80 Plus Bronze. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą linią +12 V (kolejno 45,8 A; 54,1 A; 62,5 A lub 70,8 A), topologią “full bridge” LLC oraz konwerterami DC-DC. Zastosowane kondensatory są w pełni japońskie w zasilaczach o mocy 750 i 850 W, a w przypadku jednostek 550 i 650 W japońskie są tylko główne kondensatory. Oczywiście nie zabrakło kompletu zabezpieczeń w postaci OVP, UVP, OCP, OPP, SCP i OTP.

Opisywane zasilacze chłodzone są przez 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB. Z tyłu obudowy znajduje się przełącznik od trybu EVGA ECO, gdzie po jego włączeniu wentylator pod niskim i średnim obciążeniem nie włącza się, co poprawia kulturę pracy komputera. Zastosowane okablowanie to klasyczne przewody w oplocie, zamiast płaskich wiązek taśmowych. Zestaw złącz zależy od mocy zasilacza. Rodzina EVGA B5 objęta została 5-letnią gwarancja producenta. Data premiery i sugerowane ceny na rynek polski nie zostały niestety zdradzone. Amerykanie twierdzą jednak, że ma być to atrakcyjnie wyceniona seria.

Źródło: EVGA