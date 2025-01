Zalman i6 - zaprezentowano nową obudowę ATX mid-tower ze wspornikiem dla karty graficznej

Koreańska firma Zalman jest znana z dobrej jakości obudów komputerowych, coolerów i zasilaczy. Jedną z najnowszych propozycji przedsiębiorstwa jest obudowa ATX typu mid-tower o nazwie i6. To konstrukcja wykonana według prostego, ale estetycznego projektu. Poważną zaletą jest obecność wspornika dla karty graficznej. Ten element z pewnością okaże się bardzo przydatny dla wielu użytkowników posiadających masywne karty z rodziny Ada Lovelace.

Zalman i6 to ciekawa i estetyczna obudowa ATX typu mid-tower. Producent domyślnie zainstalował w niej łącznie cztery wentylatory. Użytkownicy mogą skorzystać także ze wspornika dla kart graficznych.

Obudowa Zalman i6 posiada w przedniej części trzy wentylatory RGB 140 mm. Czwarty, o identycznych rozmiarach, został zamontowany z tyłu konstrukcji. Całość mocno bazuje na panelach typu mesh, które można zaobserwować we frontowej i górnej części obudowy. Nie mogło zatem zabraknąć także filtrów przeciwkurzowych. Boczny panel przygotowano z 3 mm hartowanego szkła i ma on formę otwieranych drzwiczek. Druga strona obudowy jest standardowa. Po stronie zalet trzeba wymienić także wspornik dla karty graficznej. Nie jest on zintegrowany z resztą konstrukcji i można go precyzyjnie dostosować do używanego modelu GPU. Końcówki, które bezpośrednio podtrzymują kartę są zwieńczone gumą, więc powierzchnia kontaktowa jest odpowiednio zabezpieczona.

Zalman i6 Typ obudowy ATX mid-tower Typ materiału stal, plastik, szkło hartowane Wymiary 420 x 230 x 475 mm Waga 6,4 kg Wsparcie dla wentylatorów Przód: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm

Góra: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm

Tył: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm

Dół: 2 x 120 mm Wentylatory w zestawie Przód: 3 x 140 mm z RGB

Tył: 1 x 140 mm z RGB Maksymalna długość zasilacza 180 mm Maksymalna długość karty graficznej 355 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 180 mm Zatoki na nośniki danych 2 x 3,5 cala

3 x 2,5 cala Sloty kart rozszerzeń 7 Porty I/O Przycisk zasilania, resetu, LED, 1 x HD Audio Jack,

1 x USB-C, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0

Obudowa wspiera także instalację dodatkowych wentylatorów w górnej i dolnej części konstrukcji. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch zatok na dyski 3,5 cala i trzech miejsc na nośniki 2,5-calowe. Oprócz standardowych przycisków zasilania, resetu i portu audio, na obudowie znajduje się także po jednym gnieździe USB-C, USB-A 3.0 oraz USB-A 2.0, a także przycisk odpowiedzialny za podświetlenie LED. Wymiary konstrukcji to 420 x 230 x 475 mm, a jej waga wynosi 6,4 kg. Dostępne będą warianty w kolorze czarnym i białym, ale producent nie podzielił się niestety na razie ceną.

Źródło: Zalman, Tom's Hardware