Test obudowy Thermaltake CTE C750 TG ARGB - Gigantyczne rozmiary, pionowy montaż podzespołów i mnóstwo miejsca

Kiedy otworzyłem kurierowi drzwi redakcji, odbierając paczkę z obudową Thermaltake CTE C750 TG ARGB, wymieniliśmy tylko wymowne zdziwione spojrzenia. Obydwaj byliśmy zaskoczeni wymiarami przesyłki, jednak prawdopodobnie z całkowicie odmiennych powodów. Podczas zamawiania skrzynki do recenzji najwidoczniej nie odnotowałem, bazując wyłącznie na zdjęciu poglądowym i enigmatycznej nazwie produktu, że przyjedzie rasowy Full Tower. Thermaltake CTE C750 TG ARGB to zresztą konstrukcja niebanalna pod wieloma względami, skierowana do użytkownika mającego określone preferencje i budującego zestaw raczej z wyższej półki cenowej. Warto zatem sprawdzić co ciekawego oferuje...

Autor: Sebastian Oktaba

Thermaltake to doświadczony producent, specjalizujący się przede wszystkim w obudowach komputerowych, systemach chłodzenia i zasilaczach, ostatnio także w klawiaturach, myszkach oraz słuchawkach gamingowych. Firma na przestrzeni dziejów znacznie rozszerzyła portfolio, niemniej to właśnie obudowy nadal stanowią podstawę oferty Thermaltake, który niedługo będzie obchodził 25-lecie istnienia. Wśród największych przebojów koncernu warto wspomnieć chociażby modele Soprano, Armor czy Level 10 GT, często wyznaczające trendy stylistyczne lub przełamujące schematy. Oryginalne wzornictwo pozostało obecne w przeszklonych obudowach-gablotach z rodziny Core, robotycznych kształtach serii T600/T200 czy licznych mini-towerach, aczkolwiek w ofercie nie brakuje również bardziej klasycznych skrzynek. Thermaltake CTE C750 TG ARGB reprezentuje jednak nieco odmienne podejście do tematu obudowy komputerowej...

Thermaltake CTE C750 TG ARGB charakteryzuje się panelem wyjść umieszczonym na górze, co wymusza również pionowy montaż płyty głównej i karty graficznej, zmieniając ogólne zasady panujące wewnątrz.

Thermaltake CTE C750 TG ARGB to potężna konstrukcja, która rozmiarami przypomina średniej wielkości komodę albo ławeczkę, bowiem wewnątrz zmieściłaby się niejedna skrzynka midi-tower. Wymiary 327 x 565 x 599 milimetrów plus niespełna 17 kilogramów wagi sprawiają, że przeciętnemu użytkownikowi recenzowane monstrum może wydawać się przerostem formy nad treścią. Komu zatem spodoba się Thermaltake CTE C750 TG ARGB? Głównie zapaleńcom budującym widowiskowe zestawy, posiadające bardzo rozbudowane systemy chłodzenia cieczą, uwzględniając autorskie konstrukcje zajmujące znacznie więcej miejsca. Obudowa pomieści trzy 360/420 mm radiatory plus dodatkowo jeden 240 mm, płyty główne E-ATX, jak również najdłuższe karty graficzne bez kombinacji związanych z wyjmowaniem koszyków na nośniki itp. Na deser zostaje jeszcze siedemnaście miejsc montażowych dla wentylatorów 120/140 mm.

Thermaltake

CTE C750 TG ARGB Thermaltake

CTE C750 AIR ARGB Thermaltake

CTE T500 AIR Konstrukcja Full Tower Full Tower Full Tower Wymiary 327 x 565 x 599 mm 327 x 565 x 599 mm 275 x 615 x 516 mm Waga 17 kilogramów 17 kilogramów 15 kilogramów Front Szkło Metal Metal Materiały Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Stal / Plastik / Szkło Porty USB 4x USB-A / 1x USB-C 4x USB-A / 1x USB-C 4x USB-A / 1x USB-C Obsługiwane płyty mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5 cala 12 12 6 Zatoki 3.5 cala 7 7 4 Zatoki 5.25 cala - - - Długość GPU 420 mm 420 mm 385 mm Długość PSU 220 mm 220 mm 180 mm Wysokość coolera 190 mm 190 mm 195 mm Fabryczne wentylatory 3x 140 mm 3x 140 mm 3x 140 mm Miejsc na wentylatory 17x 120 / 140 mm 17x 120 / 140 mm 11x 120 / 140 mm Kontroler obrotów - - - Konfiguracja AiO 3x 420 mm / 1x 240 mm 3x 420 mm / 1x 240 mm 2x 360 mm / 1x 120 mm Wyciszenie - - - Inna wersja Biała Biała Biała Cena 850 złotych 850 złotych 700 złotych

Thermaltake CTE C750 TG ARGB charakteryzuje się panelem wyjść umieszczonym na górze obudowy, co wymusza również pionowy montaż płyty głównej i karty graficznej, zmieniając ogólne zasady panujące wewnątrz. Powyższy zabieg poprawia jednak estetykę i ekspozycję komponentów, dodatkowo owocując praktycznymi korzyściami, bowiem gorące powietrze o mniejszej gęstości zawsze wędruje ku górze. Docelowo powinno być łatwiej odprowadzić ciepło z podzespołów, natomiast resztę załatwia bateria wentylatorów, których na zapleczu i przodzie możemy zainstalować dokładnie tyle samo (6x 120/140 mm), a kolejne pod sufitem (2x 120x140 mm). Uzyskujemy także więcej miejsca na radiatory. Warto jeszcze zaznaczyć, że Thermaltake CTE C750 występuje w wersji posiadającej frontowy panel z hartowanego szkła (C750 TG), wyposażonej w metalową siatkę (C750 AIR) oraz dostępny jest w kolorze białym.