ZA-KB1650 - płyta główna z wbudowanym NVIDIA GeForce GTX 1650

Niedawno opisywaliśmy na naszych łamach płytę główną chińskiego producenta Zeal-All z wbudowaną kartą graficzną GTX 1050 Ti. To dosyć nietypowy produkt, który pomimo ciekawej konstrukcji i oryginalnej specyfikacji raczej nie trafi do komputera zwykłych graczy w naszej części świata. Mimo wszystko takie projekty bardzo wzbudzają naszą ciekawość i są dowodem na to, że producentów często ogranicza w zasadzie tych wyobraźnia. Co ciekawe, model ZA-SK1050 nie jest jedyną taką płytą w ofercie Chińczyków. Ujawniono właśnie kolejny o oznaczeniu ZA-KB1650, który choć na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, to jednak pokładzie znajduje się nowszy chipset, jak i nowsza karta graficzna.

Nie znamy ceny płyty ZA-KB1650, jednak możemy podejrzewać, że na pewno nie będzie ona niższa niż 350 dolarów - w tych cenach dostępny jest model ZA-SK1050 ze starszym układem logiki i słabszą zintegrowaną grafiką.

Zeal-All ZA-KB1650 to konstrukcja wyposażona w gniazdo LGA 1151 z układem logiki H310C, dzięki czemu można zainstalować na niej procesory Intel Core od 6. do 9. generacji. Ważną zaletą płyty jest również zgodność z systemem Windows 7. Jej wymiary to 234,95 x 197,48 mm, a więc ponownie mamy do czynienia z niestandardowym formatem. Tak jak w poprzednio opisywanym modelu, brakuje tutaj zwykłych slotów na kości RAM - płyta obsłuży tylko laptopowe pamięci SO-DIMM DDR4 o pojemności do 32 GB. Nie ma tutaj złącza PCIe, ale w tej konstrukcji jest ono zbędne, bo na pokładzie znajduje się zintegrowana karta graficzna GeForce GTX 1650 z 4 GB VRAM DDR5. Przykryta jest ona prostym chłodzeniem składającym się z radiatora i pojedynczego wentylatora. Ponadto na wyposażeniu mamy m.in. jeden port SATA, złącze zasilające 19 V, porty HDMI i DisplayPort.

Niestety nie znamy ceny płyty Zeal-All ZA-KB1650, jednak możemy podejrzewać, że na pewno nie będzie ona niższa niż 350 dolarów - w tych cenach dostępny jest model ZA-SK1050 ze starszym układem logiki i słabszą zintegrowaną grafiką. Choć tanio na pewno więc nie będzie, w zasadzie nie powinniśmy się tym przejmować, bo omawiana płyta raczej nie trafi na nasz rynek. Głównym przeznaczeniem opisywanego modelu są raczej nietypowe komputery dla kawiarenek internetowych, które w Chinach nadal są bardzo popularne.

Źródło: TechPowerUp