ZA-SK1050 - płyta główna z wbudowaną kartą GeForce GTX 1050 Ti

Płyty główne ze zintegrowanymi kartami graficznymi są dziś właściwie niespotykane. Proste układy do wyświetlania obrazu znajdują się dziś najczęściej w samym procesorze - w przypadku Intela są to podstawowe jednostki Core bez żadnej literki na końcu oznaczenia (np. Core i7-9700), natomiast jeśli chodzi o modele AMD, w grę wchodzą tylko układy APU z literką G (np. Ryzen 3 3200G). Nie oznacza to jednak, że już pomysł montowania na płycie głównej układu graficznego został dziś całkowicie zapomniany. Ciekawy koncept przedstawiła własnie chińska firma Zeal-All, umieszczając na swojej nietypowej płycie głównej stosunkowo wydajny układ GeForce GTX 1050 Ti. Platforma w sam raz do mało wymagających gier?

Płyta ZA-SK1050 jest do zdobycia w cenie od 345 do 365 dolarów. Zakup zwykłej (nawet używanej) płyty B150 i desktopowej karty NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti to znacznie mniejszy wydatek, ale można podejrzewać, że to właśnie na taki produkt czekało wielu chińskich producentów PC-tów np. do kawiarenek internetowych.

Model nosi nazwę ZA-SK1050 i właściwie pod każdym względem odbiega on od dzisiejszych płyt głównych popularnych producentów. Uwagę zwraca jego dziwny kształt i wymiary 235 x 197,5 mm, co oznacza, że płyta przeznaczona jest raczej do specyficznych kompaktowych komputerów. Dzieło Zeal-All wyposażone jest w socket LGA 1151 oraz chipset B150, a więc całość jest kompatybilna z procesorami Intel Core 6. lub 7. generacji (rodziny Skylake i Kaby Lake). Nie ma tutaj typowych slotów na pamięci RAM, są za to laptopowe gniazda SODIMM, do których możemy zamontować kości DDR4-2133 o maksymalnej pojemności 32 GB. Wisienką na torcie jest rzecz jasna zintegrowany układ graficzny GeForce GTX 1050 Ti, który razem z pamięciami VRAM został zlutowany na laminacie płyty, a następnie przykryty systemem chłodzenia z pojedynczym wentylatorem.

Co ciekawe, nie znajdziemy tu żadnych standardowych złączy zasilania, ale jest za to specjalny port 19 V do podłączenia zewnętrznego źródła. Jeśli chodzi o porty, mamy tutaj cztery złącza SATA, dwa USB 2.0, jeden USB 3.0, cztery 4-pinowe złącza wentylatora, dwa LVDS oraz port LPC. Na tylnym panelu płyty głównej mamy zaś przycisk CMOS, jeden port HDMI, cztery porty USB 3.0, jedno złącze JSATA, port Gigabit Ethernet (oparty na kontrolerze Realtek RTL8111E Ethernet) i dwa gniazda audio 3,5 mm (kodek audio to Realtek ALC662). Płyta Zeal-All ZA-SK1050 jest do zdobycia w cenie od 345 do 365 dolarów. Zakup osobnej (nawet używanej) płyty B150 i desktopowej karty GTX 1050 Ti to zdecydowanie mniejszy wydatek, jednak ze względu na nietypowy projekt, jak i wsparcie dla starszych procesorów Intela można podejrzewać, że właśnie na taki produkt czekało wielu chińskich producentów PC-tów np. do kawiarenek internetowych (które w Państwie Środka ciągle są niezwykle popularne).

