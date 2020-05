YouTube uważa, że 720p to nie jest jakość HD. Czy słusznie?

Pierwsze informacje o decyzji Google odnoszącej się do określenia wideo HD w serwisie pojawiły się już miesiąc temu. Użytkownicy serwisu Reddit zauważyli, że uruchamiając wideo w przeglądarce internetowej, w ustawieniach jakości wideo widoczna jest niemała zmiana. Otóż treści w rozdzielczości 720p nie są już uznawane za materiały HD. Wspomniane oznaczanie dotyczy filmów od 1080p wzwyż. Niemniej, dopiero teraz o sprawie robi się głośno, na co wpływ może mieć między innymi tweet Marquesa Brownlee znanego jako MKBHD YouTubera. Zastanawiające jest to, czym mogło kierować się Google podczas wyznaczania nowego standardu jakości wideo. Nikt poza gigantem z Mountain View nie zdecydował się na podobny ruch.

Google uznało najwyraźniej, że materiały wideo w rozdzielczości 720p dostępne w serwisie YouTube nie zasługują na miano HD. Zmiana definicji HD czy zwykły błąd?

Według „książkowej” definicji rozdzielczość 720p to tak zwane HD, 1080p to FHD, 1440 - QHD, a 4K to już UHD. YouTube najwyraźniej nie zgadza się ze wspomnianymi określeniami i uznaje HD za standardową, czyli niższą jakość. Nie jestem przekonany, czy stawianie 720p w szeregu z 480p, 360p czy 240p jest w porządku. Wbrew pozorom, rozdzielczości te w kwestii odbioru przez ludzkie oko dzieli przepaść. Mimo to włodarze serwisu YouTube zdecydowali się usunąć z materiałów 720p dopisek HD. Dopiero 1080p będzie uznawane za tak zwaną wysoką jakość. To może być dla wielu osób zaskoczeniem i nie sposób dziwić się pierwszym użytkownikom, którzy zaobserwowana zmianę brali za błąd.

Według mnie opisywana zmiana jest w pewnym stopniu krzywdząca dla formatu 720p. Otóż filmy nagrane w wyższych rozdzielczościach FHD czy 4K skompresowane do HD, dokładniej 720p potrafią zaskoczyć jakością i nieraz zawstydzają typowe treści Full HD. W mojej opinii rezygnacja z opisywania materiałów 720 jako HD wprowadzi zamieszanie i sprawi, że onaczenie te nie będzie oddawać rzeczywistej jakości nagrania. Na szczęście to, co obserwujemy na YouTube, nie oznacza prób lub choćby nieśmiałej zapowiedzi wycofania tego typu formatu z serwisu. Jak widać, w dalszym ciągu w odtwarzaczu YT możemy uruchamiać rozdzielczość 144p, która wydaje się dziś szaleństwem. Mimo to, w sytuacjach bardzo, bardzo skromnego zasięgu sieci komórkowej, jest to rozwiązanie.

Fun fact YouTube no longer clarifies 720p as HD. Only 1080p and up now. I completely agree pic.twitter.com/QjaeZyfGAH — Marques Brownlee (@MKBHD) May 16, 2020

Źródło: Reddit, Marques Brownlee @MKBHD